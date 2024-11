Majorka: Wyższe ceny i protesty nie wystraszyły turystów. Przyjechało ich nawet więcej

Branża turystyczna obawia się złej opinii o Majorce

Przyznaje to dyrektorka działu turystyki w Majorkańskiej Izbie Turystycznej Susanna Sciacovelli, która w rozmowie z TTG przypomina, że wyspa „żyje z turystyki”, a przekazy mediów na temat niedawnych protestów antyturystycznych mogą zaognić problem i wywołać wątpliwości.

Inny uczestnik debaty zorganizowanej przez portal TTG Media, Matt Callaghan, dyrektor operacyjny easyJet Holidays, zastanawia się, czy „duże marki” podejmują wystarczające działania, żeby zmniejszyć liczbę turystów w takich miejscach i czy robią to w odpowiedni sposób.

- W zeszłym roku zabraliśmy dwa miliony ludzi na wakacje – mówi Callaghan i dodaje, że firma do problemu nadmiernej turystyki podchodzi bardzo poważnie, a dobro kierunków jest dla niej niezwykle istotny. EasyJet Holidays podjęła pięć lat temu decyzję o zatrudnieniu do obsługiwania klientów stałych mieszkańców wyspy. 99 procent pracowników to dzisiaj członkowie lokalnej społeczności.

Baleary notują w tym roku rekordową liczbę przyjazdów turystów. Do końca maja było ich 3,1 miliona, o 15,5 procent więcej niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach utrzymywały się statystyki wyższe niż rok wcześniej.