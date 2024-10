Majorka zburzy hotele za pieniądze turystów. W interesie mieszkańców

Rząd Balearów kontynuuje zmianę oferty turystycznej na Majorce i sąsiednich wyspach. Centralnym elementem tej strategii ma być rozebranie przestarzałych obiektów hotelowych. Dzięki nowemu planowi finansowania miliony euro przeznaczy na rewitalizację terenów poturystycznych.

Reklama

Czytaj więcej Nowe Trendy Majorka: Problem z nadmiarem turystów? Zamieńmy hotele na mieszkania W przyszłości prawo do zakupu nieruchomości na Balearach powinny mieć tylko osoby, które mieszkają na wyspach od lat. To jeden z wniosków ekspertów, którzy zastanawiają się, jak pogodzić interesy turystyki i mieszkańców wysp.

Zamierza na ten cel przeznaczyć 15 milionów euro, jakie co roku zbiera z podatku turystycznego. Plan zakłada wykorzystanie uwolnionych terenów na zakładanie parków i budowę lokali o przeznaczeniu socjalnym – pisze portal Mallorca Magazin. Ostateczna decyzja, na co przeznaczą pieniądze, będzie należeć do władz poszczególnych wysp i miast.

Na Majorce znikną stare hotele

Pierwszy krok został już zrobiony – wskazano trzy hotele na Majorce, które będą wyburzone przed kolejnym sezonem. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszy europejskich.

Z kolei na sąsiedniej Ibizie postępuje renowacja historycznych dzielnic. Wszystko w ramach rekompensowania mieszkańcom uciążliwości wynikających z nadmiernego ruchu turystów.