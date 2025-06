Warszawa gospodarzem obrad ministrów ds. turystyki. Europa szykuje dla niej nową strategię

- Dzisiaj wszyscy zgadzamy się, że turystyka ma ogromne znaczenie dla europejskiej gospodarki, biznesu i zatrudnienia. Wszyscy też mocno angażujemy się w to, żeby turystyka była zrównoważona i szanowała lokalne społeczności, ich dziedzictwo kulturowe i nasze zasoby naturalne - mówi komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Tzitzikostas.

- Komisja Europejska zbiera obecnie opinie na temat przyszłej europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej turystyki, sektora, który zapewnia 20 milionów miejsc pracy, obejmuje ponad 3 miliony małych przedsiębiorstw w UE i generuje 10 procent PKB UE. W naszej przyszłej strategii, która ma zostać przyjęta w 2026 roku, musimy znaleźć równowagę między wzrostem gospodarczym a dobrobytem obywateli, wspierać dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie destynacjami oparte na danych - dodaje.

Ministrowie zwiedzali Warszawę

Po zakończeniu oficjalnych obrad ministrowie wzięli udział w wycieczce po Warszawie, przygotowanej przez Stołeczne Biuro Turystyki - Go to Warsaw we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną i Warszawską Organizacją Turystyczną. Celem było ukazanie Warszawy jako miasta nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się, ale też głęboko osadzonego w historii.

W programie znalazły się między innymi wizyta na tarasie widokowym Varso Tower - najwyższego budynku w Unii Europejskiej, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i spacer po starówce.