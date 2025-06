Trzynaście podstrategii dla turystyki – dotacje przyznane, prace ruszyły

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - marka Polska (200 tys. zł).

W konkursie nie wymieniono turystyki społecznej, która obejmowałaby wizję rozwoju turystyki z udziałem dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jak wyjaśnia Borys, podobny dokument, a konkretnie ekspertyza firmy Acive Group, powstał w zeszłym roku (z danymi na koniec 2023 roku) i jest w rękach ministerstwa, wystarczy go teraz przejrzeć i zaktualizować. Resort zamierza to przeprowadzić własnymi siłami. Przy czym wiceminister nie wyklucza powołania rady złożonej z ekspertów, którzy by w tym pomogliby.

Polska Izba Turystyki już działa

Jako jedna z pierwszych, zainicjowała szerokie konsultacje Polska Izba Turystyki. Ogłosiła ona konsultacje. Zachęca wszystkich, którzy chcą zabrać głos i zgłosić swoje postulaty do „Strategii rozwoju turystyki zorganizowanej w Polsce na lata 2026–2035” o wypełnienie „ankiet diagnostycznych”, co „pozwoli określić główne wyzwania i potencjał poszczególnych segmentów rynku. Wyniki posłużą do zaplanowania obszarów tematycznych oraz utworzenia grup roboczych”. Jak czytamy w komunikacie, „celem inicjatywy jest wypracowanie praktycznego dokumentu, który odpowie na realne potrzeby branży oraz wskaże kierunki rozwoju w obszarach turystyki przyjazdowej, wyjazdowej i krajowej”.

Kulminacyjnym punktem konsultacji będzie konferencja branżowa zaplanowana na 16 czerwca w Warszawie.