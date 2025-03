W konkursie wyróżniono pięć "priorytetów merytorycznych" w ramach, których ubiegające się o pieniądze podmioty mogą składać oferty. Są to „Zrównoważony rozwój turystyki” (dofinansowanie od 80 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych), „Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności” (dofinansowanie od 150 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych), „Digitalizacja” (dofinansowanie od 150 tysięcy złotych do 400 tysięcy złotych), „Transfer wiedzy” (od 100 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych), „Podstrategie turystyczne – dzielenie się wiedzą” (dofinansowanie od 100 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych).

W sumie na te wszystkie działania minister przeznaczył 12,6 miliona złotych, czyli tyle, ile wydaje na podobne cele co roku.

Wieś, natura, kultura, kulinaria, rowery i kajaki - dla każdego po strategii

Ministerstwo określiło hasłowo, jakich strategii oczekuje od aplikujących. Chodzi o dziedziny turystyki wymienione w regulaminie konkursu hasłowo jako:

1. turystyka rowerowa;

2. turystyka kulinarna;

3. turystyka uzdrowiskowa;