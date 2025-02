Powstał Klub Polskiej Turystyki. „Chcemy rozmawiać o strategii rozwoju turystyki”

Turystyka jest różnorodna, ale jej interes jest jeden

– Naszą branżę zjednoczył covid, brak perspektywy funkcjonowania. Zarazem pokazał, jak skomplikowaną i różnorodną jesteśmy dziedziną, ale też, jak jesteśmy duzi i jak ważni dla gospodarki – mówił Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży Itaka Holdings.

– Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło temat strategii, w ostatnich tygodniach zorganizowało więcej spotkań z branżą turystyczną niż przez cały wcześniejszy rok. Ale to dobrze, bo brakuje spojrzenia na turystykę z lotu ptaka, skoro chcemy, żeby polska turystyka była traktowana poważnie, jak na to zasługuje.

Wiceprezes Itaki mówił, że cieszy go, że do jedenastu strategii, nad którymi pracuje ministerstwo, dopisano też konieczność przygotowania strategii dla turystyki wyjazdowej. Przypomniał, że z wyjazdów zagranicznych z biurami podróży korzysta rocznie 6-7milionów ludzi. Nie można przy tym przeciwstawiać turysty jadącego do Sopotu i Zakopanego temu, który jedzie do Egiptu. – Wszyscy mają udział w wytwarzaniu PKB, to jest system naczyń połączonych. Każdy bowiem turysta w podróży – nawet, jeśli jedzie za granicę – korzysta ze środków komunikacji, gastronomii, może hotelu (nocleg przy lotnisku), a wcześniej przygotowuje się kupując zabawki na plażę, ubrania, torby i walizki. To cały łańcuch usług, jedno bez drugiego nie może funkcjonować.

Przy tym, zdaniem Henicza, polscy turyści wyjeżdżający na wakacje są najlepszymi ambasadorami naszego kraju.

– Wszyscy zależymy od wielu czynników zewnętrznych – od klimatu, ekonomii, polityki, pogody i przyrody. Każdego dnia reagujemy na te zmiany, ale chcielibyśmy wiedzieć, co się jeszcze może wydarzyć, co powinniśmy wziąć pod uwagę – brakuje tego spojrzenia z góry. Ministerstwo powinno przewidzieć kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia. My jako branża turystyczna chętnie w tym pomożemy – deklarował Henicz.