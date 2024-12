Pięcioro menedżerów i ekspertów nagrodzonych Orłami Turystyki „Rzeczpospolitej”

Jest wzorem menedżera prowadzącego biznes stabilnie, odpowiedzialnie, w harmonii z rynkiem i otoczeniem. Przeprowadził firmę przez trzy kryzysy, wywołane międzynarodowymi wydarzeniami, jak rewolucja w krajach arabskich (2011), zamach stanu w Turcji (2016) i pandemia (2020-2022).

Był inicjatorem dołączenia Polski do grupy krajów, których obywatele mogą wjeżdżać do Turcji na podstawie dowodu osobistego, bez konieczności legitymowania się paszportem, co bardzo ożywiło ruch między Polską a Turcją.

Żywo interesuje się polskimi sprawami, uczestniczy w pracach środowiska touroperatorskiego na rzecz wspólnych interesów (Coral Travel Poland jest członkiem Polskiej Izby Turystyki).

Michał Fijoł

Do 26 listopada 2024 roku prezes PLL LOT – w związku z odwołaniem go z tego stanowiska nie przyjechał na rozdanie nagród.

Związany z narodowym przewoźnikiem od ośmiu lat, towarzyszył firmie w trakcie jej największego rozwoju. Swoją karierę w Locie rozpoczął w 2016 roku jako pełnomocnik zarządu ds. handlowych. W następnym roku został członkiem zarządu ds. handlowych, by w czerwcu 2023 roku objąć stanowisko prezesa. Od czerwca 2023 roku do maja 2024 roku był też prezesem Polskiej Grupy Lotniczej.