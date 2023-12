Pięcioro menedżerów i ekspertów nagrodzonych Orłami Turystyki "Rzeczpospolitej"

We wrześniu Kukałowicz znalazła się w gronie kobiet z różnych części świata wymienionych w raporcie „Strong Women in IT. Global Edition 2023” - jury doceniło jej wkład w rozwijanie innowacyjnych technologii i zaangażowanie w projekty związane z przyszłością IT.

Prywatnie pasjonuje się historią, zabytkami Dolnego Śląska i podróżami, a także wspiera młode kobiety startujące w kierunkach technicznych STEM (science, technology, engineering, mathematics). Prowadzi bloga Szefwspodnicy.pl, w którym porusza tematy związane z sytuacją kobiet w IT i wyzwaniami związanymi z budową startupu technologicznego.

Wojciech Skoczyński, prezes biura podróży Grecos, specjalizującego się w organizowaniu wyjazdów do Grecji.

Skoczyński, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. zawodową przygodę z turystyką rozpoczął w 1998 r. od pracy rezydenta w rodzinnej firmie założonej przez jego matkę, Alicję Skoczyńską. Dzięki temu poznał specyfikę pracy w turystyce od podstaw.

Jako prezes rozwinął Grecosa w nowoczesną firmę turystyczną, która zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników w Polsce i dwukrotnie więcej w Grecji. W tym roku biuro podróży obsłużyło ponad 180 tysięcy klientów i osiągnęło ponad 630 milionów złotych obrotów, co daje jej jedno z czołowych miejsc pod względem wielkości w kraju.