Co najmniej 20 procent jedzenia w turystyce idzie do kosza. Jak go nie marnować?

Światowa Organizacja Turystyki ONZ, Uniwersytet Cambridge i TUI Care Foundation zainaugurowały międzynarodowy program „Turystyka i żywność w służbie dobra”. Cel - ograniczenie marnowania jedzenia w turystyce i włączenie lokalnych społeczności w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Publikacja: 20.11.2025 06:30

Foto: Filip Frydrykiewicz

Andrzej Pawluszek

– Od 20 do 40 procent całej żywności serwowanej w branży turystycznej jest ostatecznie marnowane – podkreśla Zoritska Urošević, dyrektor wykonawcza UN Tourism, cytowana w komunikacie prasowym. Jej zdaniem program będzie dążył nie tylko do ograniczenia tego marnotrawstwa, ale także „zmniejszy ślad węglowy turystyki związany z żywnością, jednocześnie zwiększając globalne bezpieczeństwo żywnościowe”.

Inicjatywa koncentruje się na przebudowie całego łańcucha żywnościowego w turystyce – od pozyskiwania produktów, przez logistykę i przechowywanie, aż po serwowanie posiłków i gospodarowanie nadwyżkami. Partnerzy podkreślają, że aby skutecznie przeciwdziałać stratom żywności, potrzebne są nie tylko narzędzia technologiczne, lecz także zmiana praktyk w hotelach i restauracjach oraz nowe standardy organizacji destynacji.

Jak to zrobić, żeby nie marnować jedzenia w turystyce

– Celem programu jest kształtowanie przyszłości, w której turystyka odżywia społeczności, regeneruje ekosystemy i inicjuje trwałe zmiany – zauważa profesor Nazia M. Habib, dyrektor Centre for Resilience and Sustainable Development na Uniwersytecie Cambridge, cytowana w komunikacie współpracujących organizacji.

W ramach projektu powstaje długofalowa mapa działań, która ma wyznaczać kierunki transformacji wykorzystania żywności w turystyce do 2040 roku. Pilotaż będzie przeprowadzony na Wyspach Zielonego Przylądka, gdzie partnerzy planują testować rozwiązania w skali jednej destynacji. Jeśli model się sprawdzi, będzie wdrażany w kolejnych krajach.

Twórcy projektu podkreślają, że zmiana sposobu organizowania systemów żywieniowych może jednocześnie ograniczyć wpływ turystyki na środowisko i wzmocnić odporność ekonomiczną regionów odwiedzanych przez turystów.

Źródło: rp.pl

Turystyka Hotele jedzenie

