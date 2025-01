Młodzi gardzą wakacjami all inclusive? Nic bardziej mylnego, zaskakujące wyniki badania

Czytaj więcej Nowe Trendy Najliczniej odwiedzane miasta świata. Azja goni Europę Londyn, Bangkok i Tokio to według firmy badawczej ForwardKeys miasta cieszące się w ubiegłym roku największą popularnością wśród turystów.

Jeśli hotel, to z dobrą restauracją

Na jakie jeszcze trendy zwraca uwagę Expedia?

W hotelach podróżni szukają nie tylko noclegu, ale też wyjątkowych doświadczeń kulinarnych. Chętnie zatrzymują się w obiektach, które mają restauracje chwalone przez krytyków kulinarnych i gości. Na Hotels.com pozytywne opinie o hotelowych restauracjach, barach i szefach kuchni wzrosły w okresie 1 stycznia - 4 lipca 2024 roku o 40 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

39 procent turystów przepytanych przez Expedię odwiedza w czasie wakacji sklepy spożywcze, a 44 procent kupuje produkty, których nie dostanie u siebie, takie jak „czekolada z Dubaju, kosmetyki do pielęgnacji skóry z Korei, słodycze z Japonii i masło z Francji”. Niektórzy wręcz organizują swoje podróże wokół zdobywania pożądanych towarów.

Czytaj więcej Popularne Trendy Tajlandia zapowiada „rok wielkiej turystyki i sportu”, zniżki i odwiedziny celebrytów 40 milionów turystów z zagranicy chce w tym roku pozyskać Tajlandia. W osiągnięciu tego celu ma pomóc kampania promocyjna pod tytułem „Niesamowity rok wielkiej turystyki i sportu w Tajlandii 2025”.

Znany już trend FOMO (fear of missing out - strach przed przegapieniem czegoś, który mobilizuje do aktywności i intensywnego zwiedzania) ma też swoje przeciwieństwo - JOMO (joy of missing out - radość z przegapienia czegoś) JOMO, jak wynika z badania Expedii, zdobywa coraz więcej zwolenników. 62 procent turystów uważa, że podróżowanie JOMO zmniejsza stres i niepokój, a prawie połowa, że pozwala nawiązać lepsze relacje z bliskimi.