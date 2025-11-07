Reklama
Arche otwiera kolejny hotel. Modernistyczne sanatorium Gwiazda Gór w nowej odsłonie

Niebawem pierwszych gości przyjmie nowy hotel należący do firmy Arche - Arche Metalowiec Muszyna, 24. obiekt tej sieci. Modernistyczne sanatorium z lat 60. XX w. to obecnie jeden z największych tego typu obiektów w województwie małopolskim i największy w Muszynie.

Publikacja: 07.11.2025 16:01

Arche otwiera kolejny hotel. Modernistyczne sanatorium Gwiazda Gór w nowej odsłonie

Foto: Arche

Nelly Kamińska

Sanatorium Metalowiec w Złockiem w gminie Muszyna, znane także pod nazwą Gwiazda Gór, zostało zbudowane w latach 60. XX w. w duchu modernizmu według projektu Jerzego Szanajcy – pisze firma Arche w komunikacie. Było własnością Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w socjalistycznej Polsce. Wypoczywali tu pracownicy hut i zakładów metalurgicznych.

W skład kompleksu wchodziły między innymi pawilon wejściowy z recepcją, w którym zachowały się polichromie autorstwa Kazimierza Manna, główny budynek sanatoryjny z około 100 luksusowymi pokojami, pijalnia wód mineralnych, budynek rehabilitacyjny, sala klubowa, kino i basen. Chociaż w latach 90. XX w. Metalowiec przeszedł gruntowny remont, dawnej świetności już nie odzyskał.

W 2021 r. niszczejący budynek sanatoryjny wraz z terenem o powierzchni 3,2 hektara kupiła firma Arche, specjalizująca się w rewitalizowaniu zabytkowych budynków.

Miliony z Unii Europejskiej dla Arche na rewitalizację zabytkowej elektrociepłowni
Hotele
Miliony z Unii Europejskiej dla Arche na rewitalizację zabytkowej elektrociepłowni

Nowoczesność z szacunkiem dla tradycji

Prace rewitalizacyjne, obejmujące remont i rozbudowę Metalowca, rozpoczęły się w 2023 roku. Otoczony parkiem obiekt ma obecnie 373 pokoje hotelowe (98 w starym budynku i 275 w nowym), 12 lokali mieszkalnych, centrum konferencyjne o łącznej powierzchni 2,4 tysiąca metrów kwadratowych z największą salą w regionie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, a także strefę spa i wellness z wewnętrznym basenem. Obiekt będzie miał też własną pijalnię wód mineralnych i zewnętrzny basen ze strefą dla dzieci.

Założeniem architektów Arche z Piotrem Grochowskim na czele było podkreślenie stylu dawnego budynku sanatorium z jego wszystkimi nawarstwieniami, a jednocześnie wprowadzenie nowoczesnej architektury, która jest kontynuacją pierwotnych funkcji, ale wzbogaconą o dodatkowe przestrzenie gastronomiczne, konferencyjne i noclegowe – czytamy w komunikacie.

Inwestor zdecydował się zachować jak najwięcej elementów historycznych – między innymi odrestaurował przejęte wraz z obiektem oryginalne meble i fotele, które umieścił w restauracji, kawiarni i pokojach hotelowych. Odnowił także zastane w budynku parkiety, posadzki z kamienia, balustrady, schody, zastawy stołowe i lampy, które przetrwały próbę czasu. Zachowała się również oryginalna, zdobiąca ścianę basenu mozaika autorstwa Kazimierza Manna, która – wyczyszczona i odnowiona – podkreśla historyczną wartość obiektu. Inwestor powrócił mu również dawną nazwę – Sanatorium Metalowiec.

Foto: Arche

Łączne koszty inwestycji Arche szacuje na ponad 100 milionów złotych. Zatrudnienie w Metalowcu znajdzie ponad 200 osób.

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i Arche Hotel Siedlce
Hotele
Arche otwiera dwa nowe hotele. Zaoferuje poduszkowe menu i masaż w pokoju

Arche Metalowiec Muszyna może przyjąć tysiąc gości

– Burmistrz Muszyny Jan Golba to niewątpliwie jeden z najlepszych samorządowców w Polsce. Mamy tam wzorcową współpracę z lokalnymi władzami, która pozwoliła na tak szybką realizację całej inwestycji. Arche Metalowiec Muszyna to wyjątkowy obiekt hotelowy, który ma niesamowity potencjał wykorzystywany już w czasach PRL-u. Teraz wraca zrewitalizowany w nowej odsłonie. To także swoisty unikat w naszej ofercie, bo chociaż obecnie mamy aż trzy hotele w trakcie przygotowań do otwarcia i 14 w budowie, tylko ten jest położony w górach, a tamtejsze obiekty noclegowe notują dobre obłożenie przez cały rok – mówi Arche Władysław Grochowski, cytowany w komunikacie.

– Arche Metalowiec Muszyna będzie kolejnym obiektem naszej sieci z największym zapleczem konferencyjnym, w którym już przyjmujemy rezerwacje na kolejny sezon MICE. Jednorazowo w obiekcie będziemy mogli ugościć i przenocować około tysiąc osób. Stąd notujemy ogromne zainteresowanie tym obiektem nie tylko ze strony firm i gości indywidualnych, ale też inwestorów kupujących lokale w autorskim Systemie Arche. Sprzedaliśmy już prawie 80 procent lokali w tej inwestycji – dodaje dyrektor sprzedaży Arche Magdalena Sidorowicz.

Arche Metalowiec Muszyna otworzy się dla gości na przełomie 2025 i 2026 roku.

Zrewitalizowany Młyn Szancera w Tarnowie przyjmie pierwszych gości za dwa lata
Inwestycje
Grupa Arche kupiła XIX-wieczny młyn. Urządzi w nim hotel

Źródło: rp.pl

Firmy Arche hotel Małopolska sanatorium

