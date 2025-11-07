Arche otwiera kolejny hotel. Modernistyczne sanatorium Gwiazda Gór w nowej odsłonie

Sanatorium Metalowiec w Złockiem w gminie Muszyna, znane także pod nazwą Gwiazda Gór, zostało zbudowane w latach 60. XX w. w duchu modernizmu według projektu Jerzego Szanajcy – pisze firma Arche w komunikacie. Było własnością Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w socjalistycznej Polsce. Wypoczywali tu pracownicy hut i zakładów metalurgicznych.

W skład kompleksu wchodziły między innymi pawilon wejściowy z recepcją, w którym zachowały się polichromie autorstwa Kazimierza Manna, główny budynek sanatoryjny z około 100 luksusowymi pokojami, pijalnia wód mineralnych, budynek rehabilitacyjny, sala klubowa, kino i basen. Chociaż w latach 90. XX w. Metalowiec przeszedł gruntowny remont, dawnej świetności już nie odzyskał.

W 2021 r. niszczejący budynek sanatoryjny wraz z terenem o powierzchni 3,2 hektara kupiła firma Arche, specjalizująca się w rewitalizowaniu zabytkowych budynków.

Nowoczesność z szacunkiem dla tradycji

Prace rewitalizacyjne, obejmujące remont i rozbudowę Metalowca, rozpoczęły się w 2023 roku. Otoczony parkiem obiekt ma obecnie 373 pokoje hotelowe (98 w starym budynku i 275 w nowym), 12 lokali mieszkalnych, centrum konferencyjne o łącznej powierzchni 2,4 tysiąca metrów kwadratowych z największą salą w regionie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, a także strefę spa i wellness z wewnętrznym basenem. Obiekt będzie miał też własną pijalnię wód mineralnych i zewnętrzny basen ze strefą dla dzieci.