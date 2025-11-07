Arche otwiera kolejny hotel. Modernistyczne sanatorium Gwiazda Gór w nowej odsłonie

Aktualizacja: 07.11.2025 17:15 Publikacja: 07.11.2025 16:01
Foto: Arche
Sanatorium Metalowiec w Złockiem w gminie Muszyna, znane także pod nazwą Gwiazda Gór, zostało zbudowane w latach 60. XX w. w duchu modernizmu według projektu Jerzego Szanajcy – pisze firma Arche w komunikacie. Było własnością Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w socjalistycznej Polsce. Wypoczywali tu pracownicy hut i zakładów metalurgicznych.
W skład kompleksu wchodziły między innymi pawilon wejściowy z recepcją, w którym zachowały się polichromie autorstwa Kazimierza Manna, główny budynek sanatoryjny z około 100 luksusowymi pokojami, pijalnia wód mineralnych, budynek rehabilitacyjny, sala klubowa, kino i basen. Chociaż w latach 90. XX w. Metalowiec przeszedł gruntowny remont, dawnej świetności już nie odzyskał.
W 2021 r. niszczejący budynek sanatoryjny wraz z terenem o powierzchni 3,2 hektara kupiła firma Arche, specjalizująca się w rewitalizowaniu zabytkowych budynków.
Czytaj więcej
Grupa Arche dostanie ponad 130 milionów złotych wsparcia z Unii Europejskiej na rewitalizację Ele...
Prace rewitalizacyjne, obejmujące remont i rozbudowę Metalowca, rozpoczęły się w 2023 roku. Otoczony parkiem obiekt ma obecnie 373 pokoje hotelowe (98 w starym budynku i 275 w nowym), 12 lokali mieszkalnych, centrum konferencyjne o łącznej powierzchni 2,4 tysiąca metrów kwadratowych z największą salą w regionie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, a także strefę spa i wellness z wewnętrznym basenem. Obiekt będzie miał też własną pijalnię wód mineralnych i zewnętrzny basen ze strefą dla dzieci.
Założeniem architektów Arche z Piotrem Grochowskim na czele było podkreślenie stylu dawnego budynku sanatorium z jego wszystkimi nawarstwieniami, a jednocześnie wprowadzenie nowoczesnej architektury, która jest kontynuacją pierwotnych funkcji, ale wzbogaconą o dodatkowe przestrzenie gastronomiczne, konferencyjne i noclegowe – czytamy w komunikacie.
Inwestor zdecydował się zachować jak najwięcej elementów historycznych – między innymi odrestaurował przejęte wraz z obiektem oryginalne meble i fotele, które umieścił w restauracji, kawiarni i pokojach hotelowych. Odnowił także zastane w budynku parkiety, posadzki z kamienia, balustrady, schody, zastawy stołowe i lampy, które przetrwały próbę czasu. Zachowała się również oryginalna, zdobiąca ścianę basenu mozaika autorstwa Kazimierza Manna, która – wyczyszczona i odnowiona – podkreśla historyczną wartość obiektu. Inwestor powrócił mu również dawną nazwę – Sanatorium Metalowiec.
Foto: Arche
Łączne koszty inwestycji Arche szacuje na ponad 100 milionów złotych. Zatrudnienie w Metalowcu znajdzie ponad 200 osób.
Czytaj więcej
Na początku września otwarte zostaną dwa nowe hotele Grupy Arche - Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i...
– Burmistrz Muszyny Jan Golba to niewątpliwie jeden z najlepszych samorządowców w Polsce. Mamy tam wzorcową współpracę z lokalnymi władzami, która pozwoliła na tak szybką realizację całej inwestycji. Arche Metalowiec Muszyna to wyjątkowy obiekt hotelowy, który ma niesamowity potencjał wykorzystywany już w czasach PRL-u. Teraz wraca zrewitalizowany w nowej odsłonie. To także swoisty unikat w naszej ofercie, bo chociaż obecnie mamy aż trzy hotele w trakcie przygotowań do otwarcia i 14 w budowie, tylko ten jest położony w górach, a tamtejsze obiekty noclegowe notują dobre obłożenie przez cały rok – mówi Arche Władysław Grochowski, cytowany w komunikacie.
– Arche Metalowiec Muszyna będzie kolejnym obiektem naszej sieci z największym zapleczem konferencyjnym, w którym już przyjmujemy rezerwacje na kolejny sezon MICE. Jednorazowo w obiekcie będziemy mogli ugościć i przenocować około tysiąc osób. Stąd notujemy ogromne zainteresowanie tym obiektem nie tylko ze strony firm i gości indywidualnych, ale też inwestorów kupujących lokale w autorskim Systemie Arche. Sprzedaliśmy już prawie 80 procent lokali w tej inwestycji – dodaje dyrektor sprzedaży Arche Magdalena Sidorowicz.
Arche Metalowiec Muszyna otworzy się dla gości na przełomie 2025 i 2026 roku.
Czytaj więcej
W Młynie Szancera w Tarnowie powstanie hotel z częścią części konferencyjno-gastronomiczną. W nis...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sanatorium Metalowiec w Złockiem w gminie Muszyna, znane także pod nazwą Gwiazda Gór, zostało zbudowane w latach 60. XX w. w duchu modernizmu według projektu Jerzego Szanajcy – pisze firma Arche w komunikacie. Było własnością Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w socjalistycznej Polsce. Wypoczywali tu pracownicy hut i zakładów metalurgicznych.
W skład kompleksu wchodziły między innymi pawilon wejściowy z recepcją, w którym zachowały się polichromie autorstwa Kazimierza Manna, główny budynek sanatoryjny z około 100 luksusowymi pokojami, pijalnia wód mineralnych, budynek rehabilitacyjny, sala klubowa, kino i basen. Chociaż w latach 90. XX w. Metalowiec przeszedł gruntowny remont, dawnej świetności już nie odzyskał.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
W tym roku liczba rezerwacji na długi weekend listopadowy wzrosła o 9 procent w porównaniu z ubiegłym roku. Co w...
Egipt kontynuuje ofensywę inwestycyjną w turystyce. Rząd przedłużył program wsparcia finansowego inwestorów zami...
Tuż obok otwartego w sobotę Wielkiego Muzeum Egipskiego w Kairze rusza budowa ekskluzywnego kompleksu hotelowego...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Przewodnik Michelin, znany z przyznawania gwiazdek restauracjom, wprowadził wyróżnienia dla hoteli - klucze Mich...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas