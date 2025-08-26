Arche otwiera dwa nowe hotele. Zaoferuje poduszkowe menu i masaż w pokoju

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk usytuowany jest przy ul. Juliusza Słowackiego 197d w pobliżu gdańskiego portu lotniczego i 17 km od Starego Miasta – pisze Arche w komunikacie prasowym. Ma 164 pokoje, w tym standardowe twin i king, dla osób z niepełnosprawnością, superior z aneksem kuchennym, łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą oraz dwa apartamenty deluxe z aneksem kuchennym i osobną sypialnią.

Zarówno wystrój obiektu, jak i jego oferta kulinarna nawiązują do motywów kaszubskich. „Zmęczeni podróżą goście” będą mogli wybrać sobie poduszkę z „pillow menu” (poduszkowe menu) i zamówić masaż do pokoju.

Foto: Materiały prasowe Arche

Hotel ma również centrum konferencyjne z salami o łącznej powierzchni 352 metrów kwadratowych, które mogą pomieścić nawet 350 osób, strefę relaksu z siłownią i suchą sauną oraz parking dla samochodów i autokarów.

W związku z ciągłym wzrostem ruchu pasażerskiego na gdańskim lotnisku rośnie zapotrzebowanie na miejsca noclegowe w jego bezpośrednim sąsiedztwie – głosi komunikat. W dwóch pierwszych kwartałach 2025 roku port obsłużył 3,3 miliona pasażerów, to o 12,1 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej, a cały bieżący rok może zamknąć rekordowym wynikiem 7 milionów podróżnych.