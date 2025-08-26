Reklama

Arche otwiera dwa nowe hotele. Zaoferuje poduszkowe menu i masaż w pokoju

Na początku września otwarte zostaną dwa nowe hotele Grupy Arche - Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i Arche Hotel Siedlce. Tym samym liczba obiektów należących do tej sieci hotelowej wzrośnie do 23.

Publikacja: 26.08.2025 09:19

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i Arche Hotel Siedlce

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i Arche Hotel Siedlce

Foto: Materiały prasowe Arche

Nelly Kamińska

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk usytuowany jest przy ul. Juliusza Słowackiego 197d w pobliżu gdańskiego portu lotniczego i 17 km od Starego Miasta – pisze Arche w komunikacie prasowym. Ma 164 pokoje, w tym standardowe twin i king, dla osób z niepełnosprawnością, superior z aneksem kuchennym, łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą oraz dwa apartamenty deluxe z aneksem kuchennym i osobną sypialnią.

Zarówno wystrój obiektu, jak i jego oferta kulinarna nawiązują do motywów kaszubskich. „Zmęczeni podróżą goście” będą mogli wybrać sobie poduszkę z „pillow menu” (poduszkowe menu) i zamówić masaż do pokoju.

Foto: Materiały prasowe Arche

Hotel ma również centrum konferencyjne z salami o łącznej powierzchni 352 metrów kwadratowych, które mogą pomieścić nawet 350 osób, strefę relaksu z siłownią i suchą sauną oraz parking dla samochodów i autokarów.

W związku z ciągłym wzrostem ruchu pasażerskiego na gdańskim lotnisku rośnie zapotrzebowanie na miejsca noclegowe w jego bezpośrednim sąsiedztwie – głosi komunikat. W dwóch pierwszych kwartałach 2025 roku port obsłużył 3,3 miliona pasażerów, to o 12,1 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej, a cały bieżący rok może zamknąć rekordowym wynikiem 7 milionów podróżnych.

W Gdańsku na Dolnym Mieście od kilku lat działa też inny obiekt sieci Arche – zrewitalizowany Dwór Uphagena.

– W Arche jesteśmy elastyczni i stale podążamy za potrzebami rynku i klientów. W nowym hotelu przy lotnisku w Gdańsku sprzedaliśmy „hurtowo” wszystkie pokoje jednej firmie i cała powierzchnia będzie teraz pracowała dla niej. Chociaż zwykle w autorskim systemie Arche sprzedajemy poszczególne lokale wielu inwestorom, to nie wykluczam, że pojawią się w naszym portfelu także kolejne inwestycje zarządzane przez Arche z jednym nabywcą strategicznym – mówi prezes Arche Władysław Grochowski, cytowany w komunikacie.

W Siedlcach stanął hotel modułowy

Drugi z nowych obiektów, Arche Hotel Siedlce przy ul. Brzeskiej 130b, zostanie otwarty 1 września. To trzykondygnacyjny budynek modułowy, składający się z 42 prefabrykowanych modułów, zaprojektowanych i wyprodukowanych przez działający w ramach Grupy Arche siedlecki Zakład Produkcyjny Arche Prefabrykacja, w tym 40 modułów mieszkalnych, w pełni wyposażonych, z aneksami kuchennymi, oraz dwóch modułów technicznych (między innymi pralnia dla gości). Arche Hotel Siedlce ma w sumie 64 miejsca noclegowe, odpowiednie zarówno na krótkie, jak i długie pobyty.

Optymalizację cenową inwestycji zapewniła realizacja przez własny łańcuch firm. Na przykład za design i wyposażenie pokojów odpowiadała Arche Meblarnia, a o łóżka i inne elementy wyposażenia zadbała Arche Rewitalizacja Mebli.

Foto: Materiały prasowe Arche

Budowa Arche Hotelu Siedlce trwała osiem miesięcy, w przyszłości czas realizacji takiego obiektu skróci się do zaledwie sześciu miesięcy.

Goście nowego obiektu będą mieli dostęp do wszystkich udogodnień pobliskiego Arche Hotel Siedlce i znajdującej się tam restauracji ArcheVita, a obsługa nowego hotelu modułowego odbywać się będzie w jego recepcji.

Nowe inwestycje Arche

– Dodam, że pod koniec maja ruszyliśmy też ze zrewitalizowanym Arche Klasztorem we Wrocławiu. W podwarszawskim Otwocku wystartowaliśmy ze sprzedażą pilotażowego projektu mieszkaniowo-inwestycyjnego realizowanego z myślą o seniorach – Arche Pokolenia. Weszliśmy też w proekologiczne, ujemnoemisyjne budownictwo, rozbudowując o kolejnych 26 drewnianych domów bazę noclegową w Arche Pałac i Folwark Łochów. Każdy ma cztery sypialnie, a na tarasie balie z hydromasażem, opalane drewnem dębowym – przypomina Władysław Grochowski.

– Bardzo dużo dobrego dzieje się także w Fundacji Leny Grochowskiej. Niedawno na Eko Farmie w Wólce Konopnej uruchomiliśmy program mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warto też dodać, że w całym kraju realizujemy kilka dużych rewitalizacji, które dadzą szansę na przywrócenie rozwoju lokalnych społeczności, a przy tym przede wszystkim uratujemy cenne, zabytkowe obiekty historyczne – dodaje prezes.

Źródło: rp.pl

