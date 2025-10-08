Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powołała nowy zarząd

Aktualizacja: 08.10.2025 16:42 Publikacja: 08.10.2025 09:51
Ireneusz Węgłowski pozostanie na stanowisku prezesa zarządu IGHP nowej kadencji
XII walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, które odbyło się wczoraj w Warszawie, powołało nowe organy izby – zawiadamia IGHP w komunikacie.
W skład Rady IGHP na nową kadencję weszło 20 osób: Ireneusz Węgłowski, Krzysztof Szadurski, Piotr Kwiatkowski, Marcin Mazur, Piotr Dwurnik, Bartłomiej Walas, Przemysław Wieczorek, Andrzej Burkiewicz, Małgorzata Kalinowska-Klimek, Krzysztof Jędrocha, Jerzy Warszawski, Anna Chwałko, Tomasz Waściński, Agnieszka Maszner-Paprocka, Aneta Lewandowska, Sabina Kowalkow-Paśnik, Przemysław Konieczyński, Joanna Pender, Łukasz Rudziński i Mateusz Zieliński.
Rada powierzyła kierowanie IGHP zarządowi, którego prezesem na kolejną kadencję został Ireneusz Węgłowski.
– Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i pozytywną ocenę dotychczasowych działań Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, którą mam zaszczyt nadal kierować. To był czas dynamicznego rozwoju i wzmocnienia pozycji Izby i skutecznej reprezentacji interesów branży hotelarskiej w Polsce i w Europie. Wraz z nową Radą jesteśmy gotowi realizować kolejne ambitne cele. Przed nami nowe wyzwania, ale także konkretne plany, które już dziś przekładamy na działania wzmacniające IGHP jako silny głos całego sektora - mówi Ireneusz Węgłowski, cytowany w komunikacie.
Ireneusz Węgłowski – prezes (przewodniczący rady nadzorczej Orbisu)
Piotr Dwurnik – wiceprezes (prezes Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry” w Kielcach)
Piotr Kwiatkowski – wiceprezes (dyrektor zarządzający Hoteli De Silva)
Aneta Lewandowska – wiceprezes (dyrektor generalna hotelu Sofitel Warsaw)
Agnieszka Maszner-Paprocka – wiceprezes (członkini rady nadzorczej Havet Hotel Resort & Spa w Dźwirzynie)
Marcin Mazur – wiceprezes, skarbnik (prezes spółek zarządzających restauracjami The Eatery)
Krzysztof Szadurski – wiceprezes, sekretarz generalny
Nowi członkowie zarządu to Aneta Lewandowska i Agnieszka Maszner-Paprocka.
Walne zgromadzenie IGHP wybrało również skład komisji rewizyjnej, w którym znaleźli się Cezary Sarnecki, Łukasz Kaleta i Rafał Kuczyński.
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to największa w Polsce organizacja samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej, skupiająca około 700 hoteli (jedna trzecia wszystkich skategoryzowanych), które mają w sumie 62 tysiące łóżek. Średnio raz na tydzień przystępuje do niej nowy członek, w tym roku przybyło ich już 40.
IGHP jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową. Dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, reprezentując ich w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego) i Hotelstars Union (HSU).
