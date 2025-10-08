Reklama

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powołała nowy zarząd

XII walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołało Radę IGHP na nową kadencję, a ta wyłoniła zarząd izby, którego prezesem ponownie został Ireneusz Węgłowski. Kadencja nowych organów IGHP potrwa cztery lata.

Publikacja: 08.10.2025 09:51

Ireneusz Węgłowski pozostanie na stanowisku prezesa zarządu IGHP nowej kadencji

Ireneusz Węgłowski pozostanie na stanowisku prezesa zarządu IGHP nowej kadencji

Foto: Materiały prasowe IGHP

Nelly Kamińska

XII walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, które odbyło się wczoraj w Warszawie, powołało nowe organy izby – zawiadamia IGHP w komunikacie.

W skład Rady IGHP na nową kadencję weszło 20 osób: Ireneusz Węgłowski, Krzysztof Szadurski, Piotr Kwiatkowski, Marcin Mazur, Piotr Dwurnik, Bartłomiej Walas, Przemysław Wieczorek, Andrzej Burkiewicz, Małgorzata Kalinowska-Klimek, Krzysztof Jędrocha, Jerzy Warszawski, Anna Chwałko, Tomasz Waściński, Agnieszka Maszner-Paprocka, Aneta Lewandowska, Sabina Kowalkow-Paśnik, Przemysław Konieczyński, Joanna Pender, Łukasz Rudziński i Mateusz Zieliński.

Rada powierzyła kierowanie IGHP zarządowi, którego prezesem na kolejną kadencję został Ireneusz Węgłowski. 

– Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i pozytywną ocenę dotychczasowych działań Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, którą mam zaszczyt nadal kierować. To był czas dynamicznego rozwoju i wzmocnienia pozycji Izby i skutecznej reprezentacji interesów branży hotelarskiej w Polsce i w Europie. Wraz z nową Radą jesteśmy gotowi realizować kolejne ambitne cele. Przed nami nowe wyzwania, ale także konkretne plany, które już dziś przekładamy na działania wzmacniające IGHP jako silny głos całego sektora - mówi Ireneusz Węgłowski, cytowany w komunikacie.

Słabe i mocne strony polskiego systemu kategoryzacji hoteli przeanalizowali (od lewej) wiceprezes i
Hotele
Czy europejskie gwiazdki hotelowe zastąpią polskie? „System kategoryzacyjny do rewizji”
W skład siedmioosobowego zarządu IGHP weszli:

Ireneusz Węgłowski – prezes (przewodniczący rady nadzorczej Orbisu)

Piotr Dwurnik –  wiceprezes (prezes Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry” w Kielcach)

Piotr Kwiatkowski –  wiceprezes (dyrektor zarządzający Hoteli De Silva)

Aneta Lewandowska –  wiceprezes (dyrektor generalna hotelu Sofitel Warsaw)

Agnieszka Maszner-Paprocka – wiceprezes (członkini rady nadzorczej Havet Hotel Resort & Spa w Dźwirzynie)

Marcin Mazur – wiceprezes, skarbnik (prezes spółek zarządzających restauracjami The Eatery)

Krzysztof Szadurski – wiceprezes, sekretarz generalny

Nowi członkowie zarządu to Aneta Lewandowska i Agnieszka Maszner-Paprocka.

Walne zgromadzenie IGHP wybrało również skład komisji rewizyjnej, w którym znaleźli się Cezary Sarnecki, Łukasz Kaleta i Rafał Kuczyński.

Prezes Polskiej Grupy Hotelowej Rafał Kincler wskazał trzy etapy dochodzenia do nowej pozycji swojej
Hotele
Polski Holding Hotelowy ma strategię. Cel: Być kreatorem polskiego rynku hotelowego

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to największa w Polsce organizacja samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej, skupiająca około 700 hoteli (jedna trzecia wszystkich skategoryzowanych), które mają w sumie 62 tysiące łóżek. Średnio raz na tydzień przystępuje do niej nowy członek, w tym roku przybyło ich już 40. 

IGHP jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową. Dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, reprezentując ich w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego) i Hotelstars Union (HSU).

Źródło: rp.pl

