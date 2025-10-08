Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powołała nowy zarząd

Krzysztof Szadurski – wiceprezes, sekretarz generalny

Nowi członkowie zarządu to Aneta Lewandowska i Agnieszka Maszner-Paprocka.

Walne zgromadzenie IGHP wybrało również skład komisji rewizyjnej, w którym znaleźli się Cezary Sarnecki, Łukasz Kaleta i Rafał Kuczyński.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to największa w Polsce organizacja samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej, skupiająca około 700 hoteli (jedna trzecia wszystkich skategoryzowanych), które mają w sumie 62 tysiące łóżek. Średnio raz na tydzień przystępuje do niej nowy członek, w tym roku przybyło ich już 40.

IGHP jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową. Dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, reprezentując ich w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego) i Hotelstars Union (HSU).