Polski Holding Hotelowy ma strategię. Cel: Być kreatorem polskiego rynku hotelowego

Wcześniej Kropiwnicki mówił, że branża turystyczna rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. – To już prawie 5 procent PKB i ciągle rośnie, i prawie 900 tysięcy zatrudnionych. To już naprawdę jest poważna branża polskiej gospodarki – mówił. – Bardzo się cieszę, że PHH jest jednym z liderów [tego rynku], chociaż na co dzień goście tego nie widzą, bo hotele PHH działają pod różnymi markami. Trzeba tak działać, żeby przynosić kapitały na kolejne inwestycje, to jest zadanie zarządu żeby rozwijać obiekty. PHH ma potencjał do tego, bo ma hotele w kluczowych miejscach w Polsce. Będziemy [jako ministerstwo] trzymać kciuki za realizowanie strategii, ale też i będziemy pytać, jak to idzie.