Wrzesień złotym miesiącem dla zachodniopomorskiej turystyki. „Lepszy niż lipiec”

Dla zachodniopomorskiej turystyki tegoroczny wrzesień był jednym z najlepszych od wielu lat – pisze w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Jeżeli pogoda we wrześniu dopisuje, turystów nie brakuje ani w hotelach, ani w restauracjach.

– Jeśli wrzesień jest złoty, złoty czas ma również turystyka na Pomorzu Zachodnim – mówi prezes PIG Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie.

– Opinie na temat pierwszego jesiennego miesiąca są w turystyce regionalnej bardzo pozytywne. To oczywiście efekt pięknej pogody – właściwie każdy weekend września był słoneczny, ciepły i zachęcający do wypoczynku. We wrześniu dominują wypady weekendowe i jednodniowe czy jednonocne city breaki, ale poza szczytem sezonu takie właśnie wypady mają wielką wartość dla naszej turystyki. Wrzesień 2025 uznajemy za jeden z lepszych miesięcy w turystyce w całym roku, nawet pojawiają się komentarze, że był to miesiąc lepszy niż lipiec. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście dla wielu obiektów słoneczny wrzesień był miesiącem bardziej efektywnym niż deszczowy miesiąc ścisłego sezonu wakacyjnego – dodaje Mojsiuk.

Wrzesień nad morzem: więcej krótkich pobytów, więcej seniorów i turystów z Niemiec

– Obłożenie w hotelach czynnych we wrześniu wahało się od 70 do 90 procent. Wiele rezerwacji było robionych dosłownie z dnia na dzień, bo jesienią turyści reagują na pogodę – kiedy ta jest piękna, chętnie przyjeżdżają na weekendy. Nie brakuje także turystów z Niemiec. Turystyka jesienna to raczej domena mieszkańców regionu i okolic przygranicznych – dzieli się swoimi obserwacjami Grzegorz Dobosz z hotelu Hamilton w Świnoujściu.