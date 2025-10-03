Wrzesień złotym miesiącem dla zachodniopomorskiej turystyki. „Lepszy niż lipiec”

Aktualizacja: 03.10.2025 08:01 Publikacja: 03.10.2025 00:18
Foto: PAP, Marcin Bielecki
Dla zachodniopomorskiej turystyki tegoroczny wrzesień był jednym z najlepszych od wielu lat – pisze w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Jeżeli pogoda we wrześniu dopisuje, turystów nie brakuje ani w hotelach, ani w restauracjach.
– Jeśli wrzesień jest złoty, złoty czas ma również turystyka na Pomorzu Zachodnim – mówi prezes PIG Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie.
– Opinie na temat pierwszego jesiennego miesiąca są w turystyce regionalnej bardzo pozytywne. To oczywiście efekt pięknej pogody – właściwie każdy weekend września był słoneczny, ciepły i zachęcający do wypoczynku. We wrześniu dominują wypady weekendowe i jednodniowe czy jednonocne city breaki, ale poza szczytem sezonu takie właśnie wypady mają wielką wartość dla naszej turystyki. Wrzesień 2025 uznajemy za jeden z lepszych miesięcy w turystyce w całym roku, nawet pojawiają się komentarze, że był to miesiąc lepszy niż lipiec. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście dla wielu obiektów słoneczny wrzesień był miesiącem bardziej efektywnym niż deszczowy miesiąc ścisłego sezonu wakacyjnego – dodaje Mojsiuk.
– Obłożenie w hotelach czynnych we wrześniu wahało się od 70 do 90 procent. Wiele rezerwacji było robionych dosłownie z dnia na dzień, bo jesienią turyści reagują na pogodę – kiedy ta jest piękna, chętnie przyjeżdżają na weekendy. Nie brakuje także turystów z Niemiec. Turystyka jesienna to raczej domena mieszkańców regionu i okolic przygranicznych – dzieli się swoimi obserwacjami Grzegorz Dobosz z hotelu Hamilton w Świnoujściu.
– Wrzesień w hotelarstwie nad morzem to czas spokojniejszy, mniej masowy, ale nadal atrakcyjny dla określonych grup klientów. Dobrze zarządzany hotel może w tym czasie utrzymać duże obłożenie, jeśli odpowiednio dopasuje ofertę i ceny. Nadal przyjeżdżają seniorzy, pary, osoby bez dzieci i zagraniczni turyści, głównie Niemcy, którzy korzystają z ofert w atrakcyjniejszych cenach. W miesiącach jesiennych zdecydowanie dominują krótsze pobyty – dodaje Katarzyna Zawadzka z hotelu Wave Międzyzdroje.
Z wrześniowego obłożenia zadowoleni są również właściciele apartamentów na wynajem.
– Widzimy, że apartamenty w małych miejscowościach cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ale ruch na przykład w Kołobrzegu czy Świnoujściu, szczególnie w weekendy, nie różni się wiele od ruchu w szczycie sezonu – zauważa ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
