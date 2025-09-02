Reklama

Hotelarze rozczarowani wakacjami. „Jeden udany weekend to za mało”

Ponad połowa właścicieli obiektów noclegowych ocenia sezon letni jako zły lub bardzo zły, co czwarty uznaje go za średni, a tylko co piąty deklaruje pełne zadowolenie – wynika z ankiety Nocowanie.pl.

Publikacja: 02.09.2025 16:16

Hotelarze rozczarowani wakacjami. „Jeden udany weekend to za mało”

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Tuż po ostatnim weekendzie wakacji portal rezerwacyjny Nocowanie.pl sprawdził nastroje panujące w branży hotelarskiej. W ankiecie wzięło udział ponad 300 właścicieli obiektów noclegowych z całego kraju, współpracujących z portalem.

Jak hotelarze oceniają wakacje 2025?

Pierwsze wnioski po zakończonych wakacjach nie napawają optymizmem – wśród właścicieli obiektów noclegowych dominuje rozczarowanie.

31 procent ankietowanych „bardzo źle” oceniło tegoroczny sezon letni, porównując go z ubiegłorocznym, z kolei za „zły” uznało go 26 procent. Neutralność zachowało 24 procent, a w pełni zadowolone jest zaledwie 19 procent badanych.

– Tegoroczne wakacje były wymagające dla obiektów noclegowych – przede wszystkim ze względu na pogodę – ale pod względem wartości rezerwacji i długości pobytów sezon okazał się udany. Za najlepszy moment sezonu należy uznać długi weekend sierpniowy, w którym większość obiektów cieszyło się niemal pełnym obłożeniem. Jeden bardzo udany weekend to za mało, by poprawić nastroje w  branży – komentuje ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

Zdaniem hotelarzy najskuteczniej przyciągały turystów w tym dość trudnym sezonie promocje cenowe (35 procent wskazań), reklama w mediach społecznościowych (32 procent) i działania w wyszukiwarkach (18 procent).

Czytaj więcej

Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego
Hotele
Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego

Aż 70 procent badanych zdecydowało się utrzymać ceny na ubiegłorocznym poziomie, a 5,5 procent nawet je obniżyło. Niektórzy zainwestowali w dodatkowe atrakcje i usługi, na przykład wyżywienie, sauny i jacuzzi (19 procent), atrakcje dla dzieci (10 procent) czy rodzinne strefy relaksu (5 procent).

– Na szczególną uwagę zasługuje rosnące zainteresowanie obiektami oferującymi wyższy standard i dodatkowe udogodnienia. Turyści chętniej wybierali hotele i apartamenty z aneksami kuchennymi, atrakcjami dla dzieci czy strefami relaksu. Jednocześnie utrzymał się stabilny popyt na klasyczne formy zakwaterowania, takie jak pokoje gościnne czy domki. Dominowały krótsze pobyty – do pięciu dni (55 procent), a najliczniejszą grupę turystów stanowiły rodziny z dziećmi (58 procent). Dane Nocowanie.pl potwierdzają, że rezerwacje były w tym roku dłuższe w porównaniu z zeszłym rokiem, droższe i znacznie bardziej świadomie planowane. Średnia wartość rezerwacji wzrosła o ponad 15 procent, licząc rok do roku – dodaje Agnieszka Rzeszutek.

W odpowiedziach ankietowani wskazywali również na rosnące zainteresowanie Polską wśród zagranicznych turystów, obserwowane już w poprzednich sezonach.

52 procent ankietowanych podjęło turystów zagranicznych. W wypadku 37 procent ankietowanych obcokrajowcy stanowili mniej niż 10 procent ogólnej liczby gości, ale 9 procent badanych przyznało, że turyści zagraniczni odpowiadali za 10-20 procent całkowitej liczby rezerwacji.

Czytaj więcej

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i Arche Hotel Siedlce
Hotele
Arche otwiera dwa nowe hotele. Zaoferuje poduszkowe menu i masaż w pokoju
Plany i prognozy na sezon jesienno-zimowy 2025

Z ankiety wynika, że wielu hotelarzy planuje utrzymanie (67 procent) lub lekkie podwyższenie cen (22 procent) w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym 2025/2026. Najczęściej wskazywane inwestycje to modernizacja pokojów, poprawa infrastruktury dla rodzin i rowerzystów oraz rozbudowa stref wellness.

Do największych problemów właściciele obiektów noclegowych zaliczają mniejszą liczbę turystów (51 procent), wysokie koszty utrzymania (41 procent) i silną konkurencję (33 procent).

Około 45 procent respondentów spodziewa się podobnego obłożenia jesienią i zimą jak w ubiegłym roku. Podkreślają przy tym, że aż 95 procent turystów deklarowało zadowolenie z wyboru ich obiektu na wakacje.

Udogodnienia, które okazały się kluczowe przy wyborze noclegu na wakacje:

Lokalizacja blisko plaży lub szlaków górskich – 45 procent

Atrakcje dla dzieci – 28 procent

Wyżywienie / dostęp do kuchni – 17 procent

Sprzęt plażowy / rowery – 16 procent

Atrakcje w miejscowości – 15 procent

Czytaj więcej

Co goście wynoszą z hoteli, a co w nich zostawiają? Hotelarze wspominają
Hotele
Co goście wynoszą z hoteli, a co w nich zostawiają? Hotelarze wspominają

