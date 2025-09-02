Hotelarze rozczarowani wakacjami. „Jeden udany weekend to za mało”

Tuż po ostatnim weekendzie wakacji portal rezerwacyjny Nocowanie.pl sprawdził nastroje panujące w branży hotelarskiej. W ankiecie wzięło udział ponad 300 właścicieli obiektów noclegowych z całego kraju, współpracujących z portalem.

Jak hotelarze oceniają wakacje 2025?

Pierwsze wnioski po zakończonych wakacjach nie napawają optymizmem – wśród właścicieli obiektów noclegowych dominuje rozczarowanie.

31 procent ankietowanych „bardzo źle” oceniło tegoroczny sezon letni, porównując go z ubiegłorocznym, z kolei za „zły” uznało go 26 procent. Neutralność zachowało 24 procent, a w pełni zadowolone jest zaledwie 19 procent badanych.

– Tegoroczne wakacje były wymagające dla obiektów noclegowych – przede wszystkim ze względu na pogodę – ale pod względem wartości rezerwacji i długości pobytów sezon okazał się udany. Za najlepszy moment sezonu należy uznać długi weekend sierpniowy, w którym większość obiektów cieszyło się niemal pełnym obłożeniem. Jeden bardzo udany weekend to za mało, by poprawić nastroje w branży – komentuje ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

Zdaniem hotelarzy najskuteczniej przyciągały turystów w tym dość trudnym sezonie promocje cenowe (35 procent wskazań), reklama w mediach społecznościowych (32 procent) i działania w wyszukiwarkach (18 procent).