Hotelarze rozczarowani wakacjami. „Jeden udany weekend to za mało”

Tuż po ostatnim weekendzie wakacji portal rezerwacyjny Nocowanie.pl sprawdził nastroje panujące w branży hotelarskiej. W ankiecie wzięło udział ponad 300 właścicieli obiektów noclegowych z całego kraju, współpracujących z portalem.
Pierwsze wnioski po zakończonych wakacjach nie napawają optymizmem – wśród właścicieli obiektów noclegowych dominuje rozczarowanie.
31 procent ankietowanych „bardzo źle” oceniło tegoroczny sezon letni, porównując go z ubiegłorocznym, z kolei za „zły” uznało go 26 procent. Neutralność zachowało 24 procent, a w pełni zadowolone jest zaledwie 19 procent badanych.
– Tegoroczne wakacje były wymagające dla obiektów noclegowych – przede wszystkim ze względu na pogodę – ale pod względem wartości rezerwacji i długości pobytów sezon okazał się udany. Za najlepszy moment sezonu należy uznać długi weekend sierpniowy, w którym większość obiektów cieszyło się niemal pełnym obłożeniem. Jeden bardzo udany weekend to za mało, by poprawić nastroje w branży – komentuje ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.
Zdaniem hotelarzy najskuteczniej przyciągały turystów w tym dość trudnym sezonie promocje cenowe (35 procent wskazań), reklama w mediach społecznościowych (32 procent) i działania w wyszukiwarkach (18 procent).
Aż 70 procent badanych zdecydowało się utrzymać ceny na ubiegłorocznym poziomie, a 5,5 procent nawet je obniżyło. Niektórzy zainwestowali w dodatkowe atrakcje i usługi, na przykład wyżywienie, sauny i jacuzzi (19 procent), atrakcje dla dzieci (10 procent) czy rodzinne strefy relaksu (5 procent).
– Na szczególną uwagę zasługuje rosnące zainteresowanie obiektami oferującymi wyższy standard i dodatkowe udogodnienia. Turyści chętniej wybierali hotele i apartamenty z aneksami kuchennymi, atrakcjami dla dzieci czy strefami relaksu. Jednocześnie utrzymał się stabilny popyt na klasyczne formy zakwaterowania, takie jak pokoje gościnne czy domki. Dominowały krótsze pobyty – do pięciu dni (55 procent), a najliczniejszą grupę turystów stanowiły rodziny z dziećmi (58 procent). Dane Nocowanie.pl potwierdzają, że rezerwacje były w tym roku dłuższe w porównaniu z zeszłym rokiem, droższe i znacznie bardziej świadomie planowane. Średnia wartość rezerwacji wzrosła o ponad 15 procent, licząc rok do roku – dodaje Agnieszka Rzeszutek.
W odpowiedziach ankietowani wskazywali również na rosnące zainteresowanie Polską wśród zagranicznych turystów, obserwowane już w poprzednich sezonach.
52 procent ankietowanych podjęło turystów zagranicznych. W wypadku 37 procent ankietowanych obcokrajowcy stanowili mniej niż 10 procent ogólnej liczby gości, ale 9 procent badanych przyznało, że turyści zagraniczni odpowiadali za 10-20 procent całkowitej liczby rezerwacji.
Z ankiety wynika, że wielu hotelarzy planuje utrzymanie (67 procent) lub lekkie podwyższenie cen (22 procent) w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym 2025/2026. Najczęściej wskazywane inwestycje to modernizacja pokojów, poprawa infrastruktury dla rodzin i rowerzystów oraz rozbudowa stref wellness.
Do największych problemów właściciele obiektów noclegowych zaliczają mniejszą liczbę turystów (51 procent), wysokie koszty utrzymania (41 procent) i silną konkurencję (33 procent).
Około 45 procent respondentów spodziewa się podobnego obłożenia jesienią i zimą jak w ubiegłym roku. Podkreślają przy tym, że aż 95 procent turystów deklarowało zadowolenie z wyboru ich obiektu na wakacje.
Lokalizacja blisko plaży lub szlaków górskich – 45 procent
Atrakcje dla dzieci – 28 procent
Wyżywienie / dostęp do kuchni – 17 procent
Sprzęt plażowy / rowery – 16 procent
Atrakcje w miejscowości – 15 procent
