Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego

Ankietowani przez IGHP hotelarze ocenili półmetek wakacji pozytywnie. 68 procent uznało go za dobry (w tym 43 procent jednak poniżej oczekiwań), 23 procent za zły, a dla 9 procent nie miał on istotnego znaczenia.
8 procent obiektów zanotowało w lipcu frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent miało 72 procent hoteli, w tym 46 procent powyżej 70 procent.
60 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 29 procent powyżej 70 procent. 14 procent hoteli zanotowało frekwencję poniżej 30 procent.
87 procent obiektów wypoczynkowych zapełniło się w więcej niż połowie, w tym 57 procent miało obłożenie powyżej 70 procent. Nie było obiektów z frekwencją poniżej 40 procent.
Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem, szczególnie w obiektach wypoczynkowych. Dla 46 procent hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym jedna czwarta obiektów zanotowała obniżenie do 5 punktów procentowych. Tylko 37 procent hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 procent obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych. 16 procent hoteli osiągnęło wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.
Dla 37 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 procent obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. Prawie połowa hoteli (48 procent) zanotowała obniżenie obłożenia, w tym dwie grupy po 19 procent z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych oraz w przedziale 6-10 punktów procentowych.
39 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę 26 procent stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 52 procent obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 35 procent hoteli z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych.
W lipcu średnie ceny nadal rosły, licząc rok do roku, ale w wolniejszym tempie niż w czerwcu. 61 procent ankietowanych hoteli podniosło ceny w stosunku do lipca 2024 roku, w tym 48 procent zanotowała wzrost do 10 punktów procentowych. 39 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 15 procent utrzymało te same ceny, a 19 procent zanotowało spadek do 10 procent.
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień wskazują na wyraźnie lepsze prognozy w hotelach wypoczynkowych (po umiarkowanym lipcu). 17 procent hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 57 procent obiektów. Grupa hoteli „środka”, czyli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent, wyniosła 26 procent.
29 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 37 procent. Wskaźniki aktualnego (w dniu wypełnienia ankiety) obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 91 procent z frekwencją powyżej 50 procent, w tym 48 procent jest zapełniona w więcej niż 70 procentach. Nie ma obiektów z obłożeniem poniżej 40 procent.
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP online od 7 do 14 sierpnia 2025 roku wzięło udział 127 hoteli we wszystkich województwach. 76 procent z nich to hotele miejskie, 42 procent sieciowe, 41 procent biznesowe, 18 procent wypoczynkowe, a 41 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 81 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 54 procent mniej niż 100 (średnio 103 pokoje). 81 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
