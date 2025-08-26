Reklama

Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego

Półmetek wakacji w hotelach wypada korzystnie. Wyniki lipca można uznać za dobre, mimo że okazały się wyraźnie słabsze od zeszłorocznych – to wniosek z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Publikacja: 26.08.2025 21:38

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Ankietowani przez IGHP hotelarze ocenili półmetek wakacji pozytywnie. 68 procent uznało go za dobry (w tym 43 procent jednak poniżej oczekiwań), 23 procent za zły, a dla 9 procent nie miał on istotnego znaczenia.

8 procent obiektów zanotowało w lipcu frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent miało 72 procent hoteli, w tym 46 procent powyżej 70 procent.

60 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 29 procent powyżej 70 procent. 14 procent hoteli zanotowało frekwencję poniżej 30 procent.

87 procent obiektów wypoczynkowych zapełniło się w więcej niż połowie, w tym 57 procent miało obłożenie powyżej 70 procent. Nie było obiektów z frekwencją poniżej 40 procent.

Frekwencja w lipcu gorsza niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem, szczególnie w obiektach wypoczynkowych. Dla 46 procent hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym jedna czwarta obiektów zanotowała obniżenie do 5 punktów procentowych. Tylko 37 procent hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 procent obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych. 16 procent hoteli osiągnęło wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Dla 37 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 procent obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. Prawie połowa hoteli (48 procent) zanotowała obniżenie obłożenia, w tym dwie grupy po 19 procent z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych oraz w przedziale 6-10 punktów procentowych.

39 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę 26 procent stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 52 procent obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 35 procent hoteli z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych.

Osłabło tempo wzrostu cen w hotelach

W lipcu średnie ceny nadal rosły, licząc rok do roku, ale w wolniejszym tempie niż w czerwcu. 61 procent ankietowanych hoteli podniosło ceny w stosunku do lipca 2024 roku, w tym 48 procent zanotowała wzrost do 10 punktów procentowych. 39 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 15 procent utrzymało te same ceny, a 19 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień wskazują na wyraźnie lepsze prognozy w hotelach wypoczynkowych (po umiarkowanym lipcu). 17 procent hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 57 procent obiektów. Grupa hoteli „środka”, czyli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent, wyniosła 26 procent.

29 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 37 procent. Wskaźniki aktualnego (w dniu wypełnienia ankiety) obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 91 procent z frekwencją powyżej 50 procent, w tym 48 procent jest zapełniona w więcej niż 70 procentach. Nie ma obiektów z obłożeniem poniżej 40 procent.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP online od 7 do 14 sierpnia 2025 roku wzięło udział 127 hoteli we wszystkich województwach. 76 procent z nich to hotele miejskie, 42 procent sieciowe, 41 procent biznesowe, 18 procent wypoczynkowe, a 41 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 81 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 54 procent mniej niż 100 (średnio 103 pokoje). 81 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

hotel IGHP

