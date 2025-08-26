Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego

Frekwencja w lipcu gorsza niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem, szczególnie w obiektach wypoczynkowych. Dla 46 procent hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym jedna czwarta obiektów zanotowała obniżenie do 5 punktów procentowych. Tylko 37 procent hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 procent obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych. 16 procent hoteli osiągnęło wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Dla 37 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 procent obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. Prawie połowa hoteli (48 procent) zanotowała obniżenie obłożenia, w tym dwie grupy po 19 procent z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych oraz w przedziale 6-10 punktów procentowych.

39 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę 26 procent stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 52 procent obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 35 procent hoteli z frekwencją niższą do 5 punktów procentowych.

Osłabło tempo wzrostu cen w hotelach

W lipcu średnie ceny nadal rosły, licząc rok do roku, ale w wolniejszym tempie niż w czerwcu. 61 procent ankietowanych hoteli podniosło ceny w stosunku do lipca 2024 roku, w tym 48 procent zanotowała wzrost do 10 punktów procentowych. 39 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 15 procent utrzymało te same ceny, a 19 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień wskazują na wyraźnie lepsze prognozy w hotelach wypoczynkowych (po umiarkowanym lipcu). 17 procent hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 57 procent obiektów. Grupa hoteli „środka”, czyli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent, wyniosła 26 procent.