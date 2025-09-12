Reklama

Wiedeń droższy dla turystów. Drastyczna podwyżka opłat za noclegi

Po tygodniach dyskusji i wysłuchaniu fali krytyki ze strony branży turystycznej, władze Wiednia przedstawiły nowy plan podwyższenia opłaty miejscowej. Dochodzenie do wyższej stawki zgodziły się rozłożyć w czasie. Nadal jednak docelowa stawka ma być kilka razy większa.

Publikacja: 12.09.2025 06:30

Władze miasta utrzymują, że 8,5 procent od noclegu to opłata średnia w Europie i nie zaszkodzi biznesowi turystycznemu w tym mieście

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Pierwotnie podwyżka miała nastąpić już 1 grudnia 2025 roku, a stawka (Ortstaxe), doliczana do kosztu noclegów, wzrosłaby z obecnych 3,2 do 8,5 procent. Taki scenariusz budził poważne obawy hotelarzy, organizatorów wydarzeń i agencji przyjazdowych, które ostrzegały przed utratą przez miasto konkurencyjności na międzynarodowym rynku, szczególnie w turystyce grupowej i kongresowej – pisze portal tip-online.at.

Wiedeń potrzebuje pieniędzy na adaptację do zmiany klimatu

Według szacunków magistratu miasto miało zyskać dzięki podwyżce około 81 milionów euro dodatkowych wpływów rocznie. Pieniądze miały iść na modernizację infrastruktury miejskiej, wspieranie transportu niskoemisyjnego i adaptację do zmian klimatu. Wiedeń podkreśla, że w obliczu rosnących kosztów transformacji energetycznej i ambitnych celów unijnych, konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania.

Miasto odpiera zarzuty branży turystycznej, wskazuje, że nawet po podniesieniu opłaty, Wiedeń będzie się sytuować w „europejskiej średniej”. Przedstawiciele ratusza argumentują, że wiele popularnych metropolii turystycznych pobiera porównywalne lub wyższe daniny, a miasto – przy stale rosnącej liczbie odwiedzających – powinno inwestować w zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców.

Hotelarze: Wyższa opłata bez korzyści dla gości

Jednak branża hotelarska reagowała z oburzeniem. Prezes Austriackiego Związku Hoteli (ÖHV) Walter Veit ocenił plan ratusza jako „podwyżkę cen bez żadnej realnej korzyści dla gości”. Jego zdaniem to szczególnie obciąży turystów z mniejszym budżetem, którzy i tak borykają się z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami podróży.

W czasach utrzymującej się niepewności gospodarczej taki krok to zły sygnał dla całego sektora turystycznego – mówił Veit, cytowany przez portal Reise vor-9.

Choć stolica Austrii jest jednym z najczęściej odwiedzanych ośrodków kulturalnych i konferencyjnych na kontynencie, nagły skok cen noclegów może sprawić, że część turystów i organizatorów wydarzeń zacznie rozważać alternatywne lokalizacje.

Podwyżka opłaty turystycznej będzie, ale później

Nowe, wynegocjowane rozwiązanie zakłada dwuetapowy wzrost stawek opłaty:

  • od 1 lipca 2026 r. – do 5 procent
  • od 1 lipca 2027 r. – do 8 procent.

Do kompromisu doszło podczas okrągłego stołu w wiedeńskim ratuszu, w którym uczestniczyli przedstawiciele branży i radna miasta odpowiedzialna za sprawy finansowe, Barbara Novak (SPÖ). Jak podkreślono, rozłożenie zmian w czasie ma zapewnić przedsiębiorcom większą przewidywalność w planowaniu i umożliwić płynne dostosowanie cenników już sprzedanych ofert.

Miasto argumentuje, że dodatkowe wpływy są niezbędne do dalszego finansowania infrastruktury turystycznej i utrzymania wysokiej jakości usług, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający stolicę Austrii.

Przedstawiciele biznesu przyjęli propozycję z umiarkowanym optymizmem. Zarówno Izba Gospodarcza Wiednia, jak i Austriackie Stowarzyszenie Hotelarzy (ÖHV) oceniły porozumienie jako „rozsądne” i „sprzyjające konkurencyjności”.

Dodatkowo zapowiedziano uproszczenie systemu rozliczeń, co ma odciążyć przedsiębiorców od nadmiernej biurokracji.

Choć kompromis nie eliminuje całkowicie obaw branży turystycznej, stwarza warunki do stabilniejszego planowania i pozwala uniknąć gwałtownego wzrostu kosztów, który mógłby osłabić pozycję Wiednia na europejskiej mapie turystyki biznesowej i wypoczynkowej.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria Wiedeń Turystyka hotel opłata turystyczna

Wiedeń potrzebuje pieniędzy na adaptację do zmiany klimatu

e-Wydanie