Wiedeń droższy dla turystów. Drastyczna podwyżka opłat za noclegi

Władze miasta utrzymują, że 8,5 procent od noclegu to opłata średnia w Europie i nie zaszkodzi biznesowi turystycznemu w tym mieście
Foto: Filip Frydrykiewicz
Pierwotnie podwyżka miała nastąpić już 1 grudnia 2025 roku, a stawka (Ortstaxe), doliczana do kosztu noclegów, wzrosłaby z obecnych 3,2 do 8,5 procent. Taki scenariusz budził poważne obawy hotelarzy, organizatorów wydarzeń i agencji przyjazdowych, które ostrzegały przed utratą przez miasto konkurencyjności na międzynarodowym rynku, szczególnie w turystyce grupowej i kongresowej – pisze portal tip-online.at.
Według szacunków magistratu miasto miało zyskać dzięki podwyżce około 81 milionów euro dodatkowych wpływów rocznie. Pieniądze miały iść na modernizację infrastruktury miejskiej, wspieranie transportu niskoemisyjnego i adaptację do zmian klimatu. Wiedeń podkreśla, że w obliczu rosnących kosztów transformacji energetycznej i ambitnych celów unijnych, konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania.
Miasto odpiera zarzuty branży turystycznej, wskazuje, że nawet po podniesieniu opłaty, Wiedeń będzie się sytuować w „europejskiej średniej”. Przedstawiciele ratusza argumentują, że wiele popularnych metropolii turystycznych pobiera porównywalne lub wyższe daniny, a miasto – przy stale rosnącej liczbie odwiedzających – powinno inwestować w zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców.
Jednak branża hotelarska reagowała z oburzeniem. Prezes Austriackiego Związku Hoteli (ÖHV) Walter Veit ocenił plan ratusza jako „podwyżkę cen bez żadnej realnej korzyści dla gości”. Jego zdaniem to szczególnie obciąży turystów z mniejszym budżetem, którzy i tak borykają się z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami podróży.
– W czasach utrzymującej się niepewności gospodarczej taki krok to zły sygnał dla całego sektora turystycznego – mówił Veit, cytowany przez portal Reise vor-9.
Choć stolica Austrii jest jednym z najczęściej odwiedzanych ośrodków kulturalnych i konferencyjnych na kontynencie, nagły skok cen noclegów może sprawić, że część turystów i organizatorów wydarzeń zacznie rozważać alternatywne lokalizacje.
Nowe, wynegocjowane rozwiązanie zakłada dwuetapowy wzrost stawek opłaty:
Do kompromisu doszło podczas okrągłego stołu w wiedeńskim ratuszu, w którym uczestniczyli przedstawiciele branży i radna miasta odpowiedzialna za sprawy finansowe, Barbara Novak (SPÖ). Jak podkreślono, rozłożenie zmian w czasie ma zapewnić przedsiębiorcom większą przewidywalność w planowaniu i umożliwić płynne dostosowanie cenników już sprzedanych ofert.
Miasto argumentuje, że dodatkowe wpływy są niezbędne do dalszego finansowania infrastruktury turystycznej i utrzymania wysokiej jakości usług, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający stolicę Austrii.
Przedstawiciele biznesu przyjęli propozycję z umiarkowanym optymizmem. Zarówno Izba Gospodarcza Wiednia, jak i Austriackie Stowarzyszenie Hotelarzy (ÖHV) oceniły porozumienie jako „rozsądne” i „sprzyjające konkurencyjności”.
Dodatkowo zapowiedziano uproszczenie systemu rozliczeń, co ma odciążyć przedsiębiorców od nadmiernej biurokracji.
Choć kompromis nie eliminuje całkowicie obaw branży turystycznej, stwarza warunki do stabilniejszego planowania i pozwala uniknąć gwałtownego wzrostu kosztów, który mógłby osłabić pozycję Wiednia na europejskiej mapie turystyki biznesowej i wypoczynkowej.
Źródło: rp.pl
