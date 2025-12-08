Podwyżki wynikają z polityki administracji prezydenta Donalda Trumpa, która zobowiązała resort do wprowadzenia wyższych stawek dla odwiedzających spoza Stanów Zjednoczonych. Branża turystyczna ostrzega, że zmiana może ograniczyć ruch turystów z zagranicy.

Reklama Reklama

Nowe ceny wstępu do parków narodowych w USA

Dopłata obejmie 11 parków o największym natężeniu ruchu turystycznego. Na liście znajdują się m.in.: Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Zion, Grand Teton, Glacier, Bryce Canyon, Sequoia & Kings Canyon, Rocky Mountain, Acadia i Everglades. Nowe zasady będą wdrażane przez National Park Service.

Standardowe ceny dla obywateli USA i stałych rezydentów pozostają na dotychczasowym poziomie – np. około 35 dolarów za wjazd samochodem lub 20 dolarów za wejście piesze czy rowerowe (stawki różnią się w zależności od parku). Nie zmienia się również cena rocznego karnetu „America the Beautiful” dla Amerykanów – 80 dolarów.

Dla zagranicznych gości roczny karnet będzie jednak kosztował 250 dolarów, a jednorazowa wizyta w jednym z 11 wybranych parków oznaczać będzie obowiązkową dopłatę 100 dolarów do standardowej opłaty wstępu.