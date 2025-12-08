Aktualizacja: 09.12.2025 21:28 Publikacja: 08.12.2025 10:10
Podwyżki wynikają z polityki administracji prezydenta Donalda Trumpa, która zobowiązała resort do wprowadzenia wyższych stawek dla odwiedzających spoza Stanów Zjednoczonych. Branża turystyczna ostrzega, że zmiana może ograniczyć ruch turystów z zagranicy.
Dopłata obejmie 11 parków o największym natężeniu ruchu turystycznego. Na liście znajdują się m.in.: Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Zion, Grand Teton, Glacier, Bryce Canyon, Sequoia & Kings Canyon, Rocky Mountain, Acadia i Everglades. Nowe zasady będą wdrażane przez National Park Service.
Standardowe ceny dla obywateli USA i stałych rezydentów pozostają na dotychczasowym poziomie – np. około 35 dolarów za wjazd samochodem lub 20 dolarów za wejście piesze czy rowerowe (stawki różnią się w zależności od parku). Nie zmienia się również cena rocznego karnetu „America the Beautiful” dla Amerykanów – 80 dolarów.
Dla zagranicznych gości roczny karnet będzie jednak kosztował 250 dolarów, a jednorazowa wizyta w jednym z 11 wybranych parków oznaczać będzie obowiązkową dopłatę 100 dolarów do standardowej opłaty wstępu.
Departament Spraw Wewnętrznych podkreśla w oświadczeniu, że decyzja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę odwiedzających i konieczność zwiększenia nakładów na utrzymanie infrastruktury parków. W ostatnich latach wiele obszarów chronionych boryka się z przeciążeniem ruchem turystycznym, co powoduje większe koszty utrzymania szlaków, dróg, toalet i służb porządkowych.
Zgodnie z deklaracją departamentu 80 procent nowych wpływów pozostanie bezpośrednio w parkach, które pobiorą opłaty.
Kierujący departamentem Doug Burgum napisał na platformie X, że zmiany te zagwarantują, że amerykańscy podatnicy, którzy wspierają służbę parkową, „nadal będą cieszyć się przystępnym cenowo dostępem do parków, a zagraniczni goście będą wnosić swój sprawiedliwy wkład w utrzymanie i ulepszanie naszych parków dla przyszłych pokoleń!”.
Agencja AP zwraca uwagę, że podwyżki budzą niepokój touroperatorów organizujących wyjazdy do parków narodowych USA, w tym popularne objazdówki po zachodnich stanach. Dodatkowe koszty mogą obniżyć atrakcyjność takich programów, szczególnie dla rodzin – czteroosobowa grupa zapłaci nawet 400 dolarów więcej niż dotychczas. Różnicowanie cen ze względu na obywatelstwo może zniechęcić turystów z Europy i Azji, którzy dotąd generowali znaczną część przychodów regionów położonych w pobliżu parków.
