Rusza budowa kolejnego parku rozrywki w Polsce. „To będzie zupełnie nowa koncepcja”

Holenderski deweloper Momentum Leisure rozpoczyna budowę parku rozrywki w Gliwicach, o czym informuje w komunikacie prasowym. Będzie to jego czwarty obiekt tego typu, po parkach tematycznych w Kownatach w województwie lubuskim, Góraszce pod Warszawą i Gdańsku, działających pod szyldem Majaland. Otwarcie zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.

Reklama Reklama

Inwestycja w Gliwicach, warta ponad 50 milionów euro, to kolejny ważny krok w strategii ekspansji spółki w Europie Środkowo-Wschodniej – głosi komunikat.

Park zostanie wybudowany na działce o powierzchni 67 tysięcy metrów kwadratowych, obok centrum handlowego Europa Centralna.

Nowa koncepcja, nowa nazwa i nowe doświadczenia

W przeciwieństwie do wcześniejszych projektów Momentum Leisure w Polsce park w Gliwicach powstanie wedle „nowej i innowacyjnej koncepcji, którą wesprze nowa marka”. Firma zamierza ujawnić ją w drugim kwartale 2026 roku.