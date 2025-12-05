Reklama

Rusza budowa kolejnego parku rozrywki w Polsce. „To będzie zupełnie nowa koncepcja”

Holenderski deweloper Momentum Leisure rozpoczyna budowę czwartego parku rozrywki w Polsce. Zakończenie wartej 50 milionów euro inwestycji planowane jest na 2027 rok. Park ma przyjmować pół miliona gości rocznie.

Publikacja: 05.12.2025 15:40

Rusza budowa kolejnego parku rozrywki w Polsce. „To będzie zupełnie nowa koncepcja"

Foto: Materiały prasowe

Nelly Kamińska

Holenderski deweloper Momentum Leisure rozpoczyna budowę parku rozrywki w Gliwicach, o czym informuje w komunikacie prasowym. Będzie to jego czwarty obiekt tego typu, po parkach tematycznych w Kownatach w województwie lubuskim, Góraszce pod Warszawą i Gdańsku, działających pod szyldem Majaland. Otwarcie zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.

Inwestycja w Gliwicach, warta ponad 50 milionów euro, to kolejny ważny krok w strategii ekspansji spółki w Europie Środkowo-Wschodniej – głosi komunikat.

Park zostanie wybudowany na działce o powierzchni 67 tysięcy metrów kwadratowych, obok centrum handlowego Europa Centralna.

Nowa koncepcja, nowa nazwa i nowe doświadczenia

W przeciwieństwie do wcześniejszych projektów Momentum Leisure w Polsce park w Gliwicach powstanie wedle „nowej i innowacyjnej koncepcji, którą wesprze nowa marka”. Firma zamierza ujawnić ją w drugim kwartale 2026 roku.

Na razie wiadomo, że projekt skupi się na postaciach znanych z amerykańskiego kanału telewizyjnego Nickelodeon, takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Psi Patrol, Wojownicze Żółwie Ninja, oraz Smerfach (we współpracy z Leisure Expert Group z Amsterdamu).

– Atrakcje w Gliwicach zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat, ale również o rodzinach poszukujących wartościowych, wspólnych doświadczeń. Park zaoferuje dwa rollercoastery od renomowanych niemieckich producentów Zierer i Gerstlauer, z których jeden będzie częściowo przebiegać na zewnątrz, co będzie pierwszym takim rozwiązaniem w naszych parkach w Polsce – prezes Momentum Leisure Wouter Dekkers, cytowany w komunikacie.

– To będzie zupełnie nowa koncepcja – zapowiada.

– Wciąż kierujemy ofertę do rodzin, jednak przesuwamy akcent na nieco starszą grupę wiekową. Dzięki znakomitej lokalizacji i unikalnym atrakcjom spodziewamy się od 400 tysięcy do 500 tysięcy odwiedzających rocznie, zarówno z Polski, jak i sąsiednich Czech. Dzięki tej inwestycji jesteśmy obecni we wszystkich głównych regionach Polski. Nasze inwestycje odzwierciedlają nie tylko wiarę w potencjał gospodarczy Polski, ale także przekonanie o sile wspólnych, rodzinnych doświadczeń – dodaje Dekkers.

Pozwolenie na budowę przyznane, prace ruszają wkrótce

Po „bardzo konstruktywnej współpracy z lokalnymi władzami” Momentum Leisure uzyskało pozwolenie na budowę czwartego parku w październiku 2025 roku. Sfinalizowało także zakup terenu od belgijskiej firmy inwestycyjnej Mitiska REIM, właściciela Europy Centralnej. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na koniec 2025 roku, a otwarcie parku na połowę 2027 roku.

Wspólny projekt stworzy znaczący regionalny ośrodek handlu i rozrywki, dodatkowo wzmacniając pozycję Gliwic jako jednego z najszybciej rozwijających się miejsc rozrywki w Polsce – pisze Momentum Leisure.

Firma Momentum Leisure buduje parki tematyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i zarządza nimi od 2008 roku. W 2018 roku otworzyła Majaland Kownaty, w 2022 Majaland Warszawa, a w 2024 Majaland Gdańsk. Rozwija się również w Rumunii – planuje budowę parku w Bukareszcie, gdzie nabyła grunt.

Foto: Materiały prasowe

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska śląskie Gliwice park rozrywki
