W pobiżu parku Fustat Hills znajduje się Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej
Budowa parku Fustat Hills w Kairze weszła w ostatnią fazę. Nowa atrakcja stolicy Egiptu będzie wkrótce dostępna dla turystów i mieszkańców Największy park Bliskiego Wschodu otwiera się dla turystów w Kairzepoinformował podczas konferencji prasowej zorganizowanej w parku w ostatni wtorek premier Egiptu Mustafa Madbuli, którego cytuje serwis amwalalghad.com.
Dodał, że rozpoczęta w w 2019 roku inwestycja jest kluczowym elementem inicjatywy prezydenta Abd al-Fattaha as-Sisiego, której celem jest rewitalizacja historycznego centrum Kairu i przekształcenie zdegradowanych obszarów w tętniące życiem, przyjazne do życia miejsca.
– Teren, na którym dziś stoimy, był kiedyś pełen niebezpiecznych osiedli i wysypisk śmieci. Tysiące rodzin, które tu mieszkały, zostały przeniesione do nowoczesnych domów. Dziś to miejsce odradza się jako dar dla wszystkich Egipcjan – powiedział Madbuli.
W granicach parku znalazły się między innymi wzgórze Al-Hafaer, dzielnica Fustat i kryty bazar Qasaba w samym sercu Kairu. W jego pobliżu znajdują się takie atrakcje jak Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej, meczet Amra Ibn al-Asa, ufundowany w VII wieku, który również przeszedł gruntowną renowację, koptyjski Kościół Zawieszony czy synagoga Ben Ezry.
Park Fustat Hills zajmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, co czyni go największym parkiem na Bliskim Wschodzie. 88 procent jego obszaru to tereny zielone, reszta – „projekty architektoniczne inspirowane starożytnym i islamskim dziedzictwem Egiptu”, w tym hotele, restauracje, centra handlowe, targ z wyrobami rzemieślniczymi, muzea z ekspozycjami o tematyce islamskiej i archeologicznej, teatr, kompleks kinowy, strefa rozrywki dla dzieci, ścieżki rowerowe i piesze oraz parking.
W budowę parku państwo zainwestowało ponad 10 miliardów funtów egipskich, czyli około 210 milionów dolarów (760 milionów złotych).
Premier zapewnił, że prace w parku zakończą się w ciągu kilku tygodni, a jego otwarcie zbiegnie się z długo wyczekiwanym wielkim otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie.
– Egipt buduje nowe miasta, jednocześnie przywracając swojej starożytnej stolicy dawną świetność. Jesteśmy zdeterminowani, aby ponownie uczynić Kair światowym centrum dziedzictwa, kultury i piękna – powiedział Madbuli.
