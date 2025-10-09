Budowa parku Fustat Hills w Kairze weszła w ostatnią fazę. Nowa atrakcja stolicy Egiptu będzie wkrótce dostępna dla turystów i mieszkańców Największy park Bliskiego Wschodu otwiera się dla turystów w Kairzepoinformował podczas konferencji prasowej zorganizowanej w parku w ostatni wtorek premier Egiptu Mustafa Madbuli, którego cytuje serwis amwalalghad.com.

Reklama Reklama

Dodał, że rozpoczęta w w 2019 roku inwestycja jest kluczowym elementem inicjatywy prezydenta Abd al-Fattaha as-Sisiego, której celem jest rewitalizacja historycznego centrum Kairu i przekształcenie zdegradowanych obszarów w tętniące życiem, przyjazne do życia miejsca.

Park w miejscu slumsów i śmieci

– Teren, na którym dziś stoimy, był kiedyś pełen niebezpiecznych osiedli i wysypisk śmieci. Tysiące rodzin, które tu mieszkały, zostały przeniesione do nowoczesnych domów. Dziś to miejsce odradza się jako dar dla wszystkich Egipcjan – powiedział Madbuli.

W granicach parku znalazły się między innymi wzgórze Al-Hafaer, dzielnica Fustat i kryty bazar Qasaba w samym sercu Kairu. W jego pobliżu znajdują się takie atrakcje jak Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej, meczet Amra Ibn al-Asa, ufundowany w VII wieku, który również przeszedł gruntowną renowację, koptyjski Kościół Zawieszony czy synagoga Ben Ezry.