Nowa atrakcja Kairu za 800 milionów złotych. Wcześniej stały tu slumsy

W Kairze dobiega końca budowa parku Fustat Hills. Ma on być największym parkiem publicznym na Bliskim Wschodzie i ważną atrakcją turystyczną, łączącą dziedzictwo historyczne, kulturę i rekreację.

Publikacja: 09.10.2025 13:48

W pobiżu parku Fustat Hills znajduje się Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej

Foto: PAP/EPA, Khaled Elfiqi

Nelly Kamińska

Budowa parku Fustat Hills w Kairze weszła w ostatnią fazę. Nowa atrakcja stolicy Egiptu będzie wkrótce dostępna dla turystów i mieszkańców Największy park Bliskiego Wschodu otwiera się dla turystów w Kairzepoinformował podczas konferencji prasowej zorganizowanej w parku w ostatni wtorek premier Egiptu Mustafa Madbuli, którego cytuje serwis amwalalghad.com.

Dodał, że rozpoczęta w w 2019 roku inwestycja jest kluczowym elementem inicjatywy prezydenta Abd al-Fattaha as-Sisiego, której celem jest rewitalizacja historycznego centrum Kairu i przekształcenie zdegradowanych obszarów w tętniące życiem, przyjazne do życia miejsca.

Park w miejscu slumsów i śmieci

– Teren, na którym dziś stoimy, był kiedyś pełen niebezpiecznych osiedli i wysypisk śmieci. Tysiące rodzin, które tu mieszkały, zostały przeniesione do nowoczesnych domów. Dziś to miejsce odradza się jako dar dla wszystkich Egipcjan – powiedział Madbuli.

W granicach parku znalazły się między innymi wzgórze Al-Hafaer, dzielnica Fustat i kryty bazar Qasaba w samym sercu Kairu. W jego pobliżu znajdują się takie atrakcje jak Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej, meczet Amra Ibn al-Asa, ufundowany w VII wieku, który również przeszedł gruntowną renowację, koptyjski Kościół Zawieszony czy synagoga Ben Ezry.

Fustat Hills – centrum kultury, rekreacji i rozrywki

Park Fustat Hills zajmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, co czyni go największym parkiem na Bliskim Wschodzie. 88 procent jego obszaru to tereny zielone, reszta – „projekty architektoniczne inspirowane starożytnym i islamskim dziedzictwem Egiptu”, w tym hotele, restauracje, centra handlowe, targ z wyrobami rzemieślniczymi, muzea z ekspozycjami o tematyce islamskiej i archeologicznej, teatr, kompleks kinowy, strefa rozrywki dla dzieci, ścieżki rowerowe i piesze oraz parking.

W budowę parku państwo zainwestowało ponad 10 miliardów funtów egipskich, czyli około 210 milionów dolarów (760 milionów złotych).

Premier zapewnił, że prace w parku zakończą się w ciągu kilku tygodni, a jego otwarcie zbiegnie się z długo wyczekiwanym wielkim otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie.

– Egipt buduje nowe miasta, jednocześnie przywracając swojej starożytnej stolicy dawną świetność. Jesteśmy zdeterminowani, aby ponownie uczynić Kair światowym centrum dziedzictwa, kultury i piękna – powiedział Madbuli.

