Nowe oblicze Kairu. Stolica Egiptu chce na dłużej zatrzymać turystów

Kair szlakiem meczetów, pałaców i ogrodów

Turystom oferowane będą trzy główne atrakcje Wielkiego Kairu, z których każda reprezentuje inny aspekt miasta. Są to: stanowiska archeologiczne („Kair faraoński”), muzea, pałace i ogrody oraz historyczny Kair, czyli najstarsze dzielnice miasta.

Przygotowano również plan rozwijania i turystycznego zagospodarowania historycznego Kairu, który obejmuje sześć tras: od bramy Bab Al-Futuh ulicą Al-Muizz li-Din Allah al-Fatimi (jedną z najstarszych w Kairze) do bramy Bab Zuweila, z parku Al-Azhar ulicą Bab Al-Wazir do meczetu sułtana Hassana, trasę cytadeli Saladyna, z meczetu Amra Ibn al-Asa (pierwszy meczet zbudowany w Afryce) do synagogi, tzw. szlak rzemiosła od bramy Bab Zuweila do meczetu Ahmeda Ibn Tuluna (najstarszy kairski meczet zachowany w oryginalnym kształcie) oraz trasę rejsu po Nilu z pałacu Muhammada Alego do muzeum Rokn Farouk.

W 2023 roku Egipt odwiedziło rekordowe 14,9 miliona zagranicznych turystów. Wedle założeń strategii rozwoju turystyki do 2028 roku ich liczba ma się podwoić.