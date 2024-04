Egipt otwiera masowo nowe hotele, restauracje i centra nurkowania. "Taka strategia"

Pół miliona pokojów za cztery lata

W pierwszym kwartale obłożenie hoteli w miastach turystycznych wyniósł średnio 54,8 procent, co oznaczało wzrost o prawie 8 procent w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, kiedy frekwencja wyniosła 47,2 procent.

Minister poinformował też, że do końca roku zostanie otwartych razem 25 tysięcy pokojów hotelowych — to prawie dwa razy więcej, niż w zeszłym roku, kiedy egipska baza noclegowa wzbogaciła się o ponad 14 tysięcy pokojów. W ciągu najbliższych czterech lat Egipt planuje zwiększyć liczbę pokojów do 500 tysięcy.

Więcej centrów nurkowych i safari

Przez ostatni rok (od marca 2023 do marca 2024) wzrosła także liczba innych obiektów turystycznych, takich jak restauracje (o 67, do 1490), centra nurkowe (o 32, do 344), centra turystyki morskiej (o 37, do 241) czy centra safari w górach (o 17). Na egipskich wodach pływa 208 jachtów do morskiego safari, z czego osiem pojawiło się w ciągu ostatniego roku.

Czytaj więcej Popularne Trendy Egipt nie ustaje w poszukiwaniu inwestorów dla turystyki. Liczy teraz na Hiszpanów Ministerstwo Turystyki i Dziedzictwa Starożytności Egiptu ogłosiło ostatnio, że pozyskało inwestora z Emiratów Arabskich, który wybuduje nowy resort nad Morzem Śródziemnym. Teraz minister Ahmed Issa poszukuje kolejnych partnerów, tym razem w Hiszpanii.

W pierwszym kwartale 2024 roku liczba turystów zagranicznych wyniosła 3,7 miliona - to o prawie 4 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W Szarm el-Szejk spadła ona jednak o 20 procent.

W 2023 roku Egipt odwiedziło rekordowe 14,9 miliona gości z zagranicy, czyli o 27,4 procent więcej niż w 2022 roku. Poprzedni rekord - 14,7 miliona turystów - padł w 2010 roku.