Egipt nie ustaje w poszukiwaniu inwestorów dla turystyki. Liczy teraz na Hiszpanów

Firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie budować nowy kurort nad egipskim wybrzeżem Morza Śródziemnego. Wartość tej inwestycji to 24 miliardy dolarów. Ale to nie koniec planów tamtejszego rządu - minister turystyki i dziedzictwa starożytności Egiptu Ahmed Issa chce zainteresować możliwością zainwestowania w jego kraju przedsiębiorców z Hiszpanii. Przedstawił właśnie Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Biznesowych (CEOE) zachęty podatkowe i udogodnienia biznesowe — pisze portal Tourinews.

Reklama

Reklama

Przyjedzie więcej turystów, Egipt potrzebuje więcej hoteli

Prezentacja odbyła się w ramach „Spotkania biznesowego ds. turystyki Hiszpania - Egipt”, w którym uczestniczyli sekretarz stanu ds. turystyki Rosana Morillo, przewodniczący komisji kultury i sportu CEOE Enrique Cerezo i stu biznesmenów i przedstawicieli władz, którzy mieli okazję usłyszeć o strategii rozwoju turystyki opracowanej przez rząd Egiptu. Jej główne założenia mają trzy filary: zwiększenie liczby gości, liczby miejsc noclegowych w hotelach i poprawę jakości usług turystycznych.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Hiszpańska branża lotnicza: Możemy stracić miliony turystów. Wybiorą inne kraje Do Hiszpanii nie przyjedzie 4,5 miliona turystów, jeśli rząd tego kraju wprowadzi podatek od paliwa lotniczego - twierdzi prezes Stowarzyszenia Linii Lotniczych (ALA) Javier Gándara. Jego zdaniem, dekarbonizacja nie powinna oznaczać kolejnych opłat.

– Inwestowanie w turystykę w Egipcie to wielka szansa – przekonywał minister Issa, jednocześnie informując, że w 2028 roku jego kraj oczekuje 30 milionów turystów (w roku 2023 było ich 14,9 miliona). Aby osiągnąć ten cel, musi zadbać o budowę kolejnych hoteli. Na razie brakuje bowiem miejsc noclegowych, by obsłużyć założoną liczbę gości, trzeba też zwiększyć dostępność lotniczą. To wszystko wymaga pozyskania inwestorów zagranicznych.

Egipt — ogromne możliwości dla inwestujących w turystykę

Minister podkreślał też, że Egipt jest krajem bezpiecznym, co potwierdzają osoby, które tam przyjeżdżają.