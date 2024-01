Prezes Stowarzyszenia Linii Lotniczych (ALA) Javier Gándara mówił w swoim przemówieniu na 12. Forum Liderów Turystyki Exceltur w Madrycie, że Hiszpania może stracić miliony turystów w ciągu najbliższych pięciu lat, jeśli lotnictwo zostanie obciążone kolejnymi podatkami. Wypowiedzi prezesa przytacza hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Według niego nawet 4,5 miliona podróżnych z zagranicy zrezygnuje z przyjazdu do Hiszpanii, jeśli będzie on droższy (w 2023 roku Hiszpanię odwiedziło 84 milionów turystów). – Nie chodzi o to, że przestaną podróżować, ale wybiorą inne miejsce, np. Turcję lub Egipt – wyjaśnia.

Jego zdaniem rząd powinien pracować na rzecz dekarbonizacji całej branży turystycznej. Działania wymierzone tylko w sektor lotniczy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli pozostałe segmenty nie będą również działały w zrównoważony sposób.

Z transportu lotniczego w podróży do Hiszpanii korzysta średnio 80 procent ludzi. A w wypadku tak ważnych turystycznie regionów jak Baleary i Wyspy Kanaryjskie wskaźnik ten wynosi prawie 100 procent.