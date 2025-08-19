„Pogoria” wróciła do Gdyni. Na co dzień promuje Polskę na Morzu Śródziemnym

Aktualizacja: 20.08.2025 00:32 Publikacja: 19.08.2025 23:56
Foto: Materiały prasowe POT
Żaglowiec STS „Pogoria”, który pełni rolę ambasadora Polski w świecie, przypłynął do Gdyni – podaje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. Z tej okazji 18 sierpnia w Marinie Yacht Park odbyła się konferencja prasowa przy legendarnej jednostce.
Wzięli w niej udział prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWP i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, wiceprezydent World Sailing Tomasz Chamera, kapitan STS Pogoria Katarzyna Domańska oraz młodzi żeglarze: Jagoda, Jaśmina, Zosia i Janek. Konferencję poprowadziła kierownik biura prasowego POT Jolanta Grus.
Foto: Materiały prasowe POT
Czytaj więcej
Ponad 1,3 miliona Holendrów obejrzało spoty promocyjne Krakowa i Małopolski na YouTubie i w sieci...
Uczestnicy konferencji przypomnieli, że „Pogoria” promuje Polskę na Morzu Śródziemnym i podczas międzynarodowych regat The Tall Ships Races, podkreślając jednocześnie zasługi młodych załogantów dla sukcesu projektu.
Zwrócili też uwagę na świetne wyniki akcji promocyjnej i dużą liczbę osób odwiedzających statek w poszczególnych portach, zainteresowanych Polską i jej atrakcjami turystycznymi.
STS Pogoria tylko raz do roku przypływa do Gdyni, swojego portu macierzystego, z Morza Śródziemnego, gdzie realizuje program wychowania morskiego młodzieży, promując jednocześnie Polskę.
Foto: Materiały prasowe POT
STS „Pogoria” to pierwszy w historii całkowicie zaprojektowany i zbudowany w Polsce żaglowiec szkoleniowy, który od 45 już lat prezentuje polską banderę na morzach i oceanach świata. Obecnie jednostka wyposażona jest w żagle z logo Polskiej Organizacji Turystycznej.
Czytaj więcej
Od 20 do 22 listopada odbędzie się trzecia edycja targów turystycznych ITTF Warsaw. Organizatorzy...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Żaglowiec STS „Pogoria”, który pełni rolę ambasadora Polski w świecie, przypłynął do Gdyni – podaje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. Z tej okazji 18 sierpnia w Marinie Yacht Park odbyła się konferencja prasowa przy legendarnej jednostce.
Wzięli w niej udział prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWP i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, wiceprezydent World Sailing Tomasz Chamera, kapitan STS Pogoria Katarzyna Domańska oraz młodzi żeglarze: Jagoda, Jaśmina, Zosia i Janek. Konferencję poprowadziła kierownik biura prasowego POT Jolanta Grus.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Tajlandzka turystyka jest u szczytu. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku kraj odwiedziło ponad 20 milion...
Turcja rozważa zastąpienie szwedzkiego stołu w hotelach menu à la carte. Zdaniem ekspertów w obecnym systemie ma...
Turystyka to potężny segment gospodarki. W Europie i w Polsce. Z dużym potencjałem do rozwoju. Tymczasem polscy...
3 sierpnia 2025 roku był najintensywniejszym dniem w historii Turcji pod względem liczby turystów przybywających...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas