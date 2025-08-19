Reklama

„Pogoria” wróciła do Gdyni. Na co dzień promuje Polskę na Morzu Śródziemnym

STS „Pogoria” tylko raz do roku przypływa do Gdyni, swojego portu macierzystego, z Morza Śródziemnego, gdzie realizuje program wychowania morskiego młodzieży, promując jednocześnie Polskę.

Publikacja: 19.08.2025 23:56

„Pogoria” wróciła do Gdyni. Na co dzień promuje Polskę na Morzu Śródziemnym

Foto: Materiały prasowe POT

Nelly Kamińska

Żaglowiec STS „Pogoria”, który pełni rolę ambasadora Polski w świecie, przypłynął do Gdyni – podaje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. Z tej okazji 18 sierpnia w Marinie Yacht Park odbyła się konferencja prasowa przy legendarnej jednostce.

Wzięli w niej udział prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWP i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, wiceprezydent World Sailing Tomasz Chamera, kapitan STS Pogoria Katarzyna Domańska oraz młodzi żeglarze: Jagoda, Jaśmina, Zosia i Janek. Konferencję poprowadziła kierownik biura prasowego POT Jolanta Grus.

Foto: Materiały prasowe POT

Czytaj więcej

Kadr ze spotu promocyjnego Małopolski
Popularne Trendy
Góry, parki rozrywki, baseny termalne i muzea - Małopolska reklamuje się w Holandii

Załoganci Pogorii promują Polskę

Uczestnicy konferencji przypomnieli, że „Pogoria” promuje Polskę na Morzu Śródziemnym i podczas międzynarodowych regat The Tall Ships Races, podkreślając jednocześnie zasługi młodych załogantów dla sukcesu projektu.

Reklama
Reklama

Zwrócili też uwagę na świetne wyniki akcji promocyjnej i dużą liczbę osób odwiedzających statek w poszczególnych portach, zainteresowanych Polską i jej atrakcjami turystycznymi.

STS Pogoria tylko raz do roku przypływa do Gdyni, swojego portu macierzystego, z Morza Śródziemnego, gdzie realizuje program wychowania morskiego młodzieży, promując jednocześnie Polskę.

Foto: Materiały prasowe POT

STS „Pogoria” to pierwszy w historii całkowicie zaprojektowany i zbudowany w Polsce żaglowiec szkoleniowy, który od 45 już lat prezentuje polską banderę na morzach i oceanach świata. Obecnie jednostka wyposażona jest w żagle z logo Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czytaj więcej

Targi turystyczne ITTF Warsaw 2025. „Jeszcze bardziej inspirujące i różnorodne”
Popularne Trendy
Targi turystyczne ITTF Warsaw 2025. „Jeszcze bardziej inspirujące i różnorodne”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Polska Organizacja Turystyczna

Żaglowiec STS „Pogoria”, który pełni rolę ambasadora Polski w świecie, przypłynął do Gdyni – podaje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. Z tej okazji 18 sierpnia w Marinie Yacht Park odbyła się konferencja prasowa przy legendarnej jednostce.

Wzięli w niej udział prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWP i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, wiceprezydent World Sailing Tomasz Chamera, kapitan STS Pogoria Katarzyna Domańska oraz młodzi żeglarze: Jagoda, Jaśmina, Zosia i Janek. Konferencję poprowadziła kierownik biura prasowego POT Jolanta Grus.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Tajlandia liczy turystów – nowy rekord dzięki gościom z Azji
Popularne Trendy
Tajlandia liczy turystów – nowy rekord dzięki gościom z Azji
Turcja: Hotelowe bufety to marnotrawstwo jedzenia. Czas z tym skończyć
Popularne Trendy
Turcja: Hotelowe bufety to marnotrawstwo jedzenia. Czas z tym skończyć
O problemie dotacji z Krajowego Programu Odbudowy dla branży gastronominej, hotelarskiej i turystycz
Popularne Trendy
Wiceminister funduszy: Będzie rozmowa z hotelarzami, jak rozwijać polską turystykę
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce
Popularne Trendy
105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie