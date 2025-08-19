„Pogoria” wróciła do Gdyni. Na co dzień promuje Polskę na Morzu Śródziemnym

Żaglowiec STS „Pogoria”, który pełni rolę ambasadora Polski w świecie, przypłynął do Gdyni – podaje w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. Z tej okazji 18 sierpnia w Marinie Yacht Park odbyła się konferencja prasowa przy legendarnej jednostce.

Wzięli w niej udział prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu UMWP i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, wiceprezydent World Sailing Tomasz Chamera, kapitan STS Pogoria Katarzyna Domańska oraz młodzi żeglarze: Jagoda, Jaśmina, Zosia i Janek. Konferencję poprowadziła kierownik biura prasowego POT Jolanta Grus.

Foto: Materiały prasowe POT

Załoganci Pogorii promują Polskę

Uczestnicy konferencji przypomnieli, że „Pogoria” promuje Polskę na Morzu Śródziemnym i podczas międzynarodowych regat The Tall Ships Races, podkreślając jednocześnie zasługi młodych załogantów dla sukcesu projektu.