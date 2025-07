Jeden bilet na trzy atrakcje turystyczne? W Małopolsce już to mają

To pierwsza tego rodzaju inicjatywa lojalnościowa łącząca trzy marki turystyczne z południa Polski, będąca realnym wsparciem dla branży turystyki grupowej - głosi komunikat prasowy.

- Chcieliśmy zaproponować coś, co ułatwi życie organizatorom i da realne, namacalne korzyści, nie tylko im samym, ale też uczestnikom wycieczek. Nasze obiekty mają różny charakter - jeden jest parkiem rozrywki, drugi kompleksem basenowym, a trzeci historyczną kopalnią - ale łączy nas podejście do gościa i chęć wspólnego działania. Dzięki programowi partnerskiemu możemy zaoferować więcej, ograniczając jednocześnie koszty wycieczki - tłumaczy dyrektor parku Zatorland Ewa Chwierut, cytowana w komunikacie.

Jak działa wspólny karnet?

Każdy, kto zarezerwuje i zrealizuje w 2025 roku grupową wycieczkę do Zatorlandu, Termy Bania lub Kopalni Soli Bochnia, dostanie w kasie imienny karnet organizatora wycieczek. Dokument otwiera dostęp do rabatów i bezpłatnych wejść w każdym z trzech miejsc, aż do końca sezonu turystycznego 2025.

Nie trzeba go odnawiać ani aktywować - wystarczy raz odebrać i mieć przy sobie podczas kolejnej wizyty. Można z niego korzystać zarówno podczas kolejnych wycieczek zorganizowanych, jak i prywatnych, rodzinnych wypadów. Karnet jest ważny przez cały sezon, bez limitu wizyt.