Park rozrywki Zatorland partnerem promocyjnym filmowego szlagieru o dinozaurach

„Jurassic World” to kontynuacja popularnej sagi filmowej „Jurassic Park”, zapoczątkowanej przez Stevena Spielberga w 1993 roku - przypomina Zatorland w komunikacie. Opowiada ona o ambitnej, ale niebezpiecznej próbie przywrócenia do życia dinozaurów za pomocą zaawansowanej inżynierii genetycznej. Jej nowa odsłona, „Jurassic World: Odrodzenie”, trafi do kin 2 lipca 2025 roku.

To już czwarta odsłona serii „Jurassic World” i siódma cyklu „Jurassic Park”. W tej części dinozaury żyją w odizolowanych rejonach, a zespół naukowców wyrusza na niebezpieczną misję, aby pozyskać DNA trzech ogromnych prehistorycznych stworzeń w celu opracowania przełomowego leku.

Przed premierą filmu w wybranych centrach handlowych w całej Polsce odbędą się imprezy tematyczne. Jedną z głównych atrakcji będzie akcja nagrywania zwiastunów filmu z udziałem dzieci. W działania te włączy się największy w Europie park ruchomych dinozaurów Zatorland, który ufunduje nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie wydarzeń i udostępni materiały wideo o dinozaurach.

Zatorland ufunduje bezpłatne wejściówki

Podczas imprez dzieci biorące udział w konkursach będą miały szansę wygrać bezpłatne wejściówki do Zatorlandu, gdzie można zobaczyć z bliska naturalnej wielkości ruchome dinozaury – jedną z głównych atrakcji parku. Dodatkowo w wyznaczonych strefach relaksu wyświetlane będą specjalnie przygotowane materiały wideo prezentujące dinozaury z Zatorlandu.