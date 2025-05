Weekend w domu wakacyjnym za 2 złote. Platforma z noclegami ogłasza akcję dla rodzin

Firma Lego Polska i platforma rezerwacyjna Slowhop.com łączą siły, by zaproponować rodzinom wyjątkowy Dzień Dziecka - informuje Slowhop w komunikacie. Ta niecodzienna współpraca ma pokazać, jak ważne dla relacji rodzinnych są czas spędzony na wspólnej zabawie i kontakt z naturą.

Reklama

W 21 domach biorących udział w akcji goście znajdą prezenty w postaci zestawów Lego dla dzieci i dorosłych. Mogą one służyć do składania podczas pobytu albo zostać zabrane do domu.

Domy z klockami Lego będzie można wynająć na cały weekend za symboliczną kwotę 2 złotych.

Weekend ze Slowhop bez smartfonów

- Dla nas współpraca z marką Lego jest kreatywnym sposobem promocji krajowej turystyki zgodnej z filozofią slow, opartą na wartościowych relacjach z ludźmi i naturą - mówi założycielka Slowhop Aleksandra Klonowska-Szałek, cytowana w komunikacie.

- Dzień Dziecka to znakomita okazja, żeby przypomnieć, że można wyjechać niedaleko, na weekend i spędzić wspaniały czas razem w naturze, po prostu się bawiąc - dodaje.