Pierwsze ułatwienia dla Polaków Wietnam wprowadził 1 marca, zwalniając z obowiązku wizowego turystów, którzy podróżowali w celu turystycznym w ramach wyjazdów organizowanych przez zatwierdzone wietnamskie firmy turystyczne (głównie współpracujące z polskimi touroperatorami), przy czym ich pobyt nie mógł trwać dłużej niż 45 dni. Nowy etap oznacza, że wiz nie będą potrzebować także indywidualni podróżnicy.

To pokłosie rezolucji z 15 stycznia 2025 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Polski, która ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku.

W tym samym czasie z ułatwienia tego mogli zacząć korzystać także Czesi i Szwajcarzy. Wcześniej władze Wietnamu zwolniły z wymogu ubiegania się o wizę obywateli 13 krajów: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Białorusi, Rosji, Japonii i Korei Południowej.

Posunięcie to miało uczynić Wietnam bardziej dostępnym i przyciągnąć więcej turystów.