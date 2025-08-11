Reklama

Ambasador Wietnamu ogłosił dobrą wiadomość dla podróżnych z Polski

Od 15 sierpnia 2025 roku polscy turyści będą mogli wjechać do Wietnamu bez wizy – poinformował ambasador tego kraju w Polsce.

Publikacja: 11.08.2025 20:03

Ambasador Wietnamu ogłosił dobrą wiadomość dla podróżnych z Polski

Foto: Nelly Kamińska

Nelly Kamińska

Pierwsze ułatwienia dla Polaków Wietnam wprowadził 1 marca, zwalniając z obowiązku wizowego turystów, którzy podróżowali w celu turystycznym w ramach wyjazdów organizowanych przez zatwierdzone wietnamskie firmy turystyczne (głównie współpracujące z polskimi touroperatorami), przy czym ich pobyt nie mógł trwać dłużej niż 45 dni. Nowy etap oznacza, że wiz nie będą potrzebować także indywidualni podróżnicy.

To pokłosie rezolucji z 15 stycznia 2025 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Polski, która ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku.

W tym samym czasie z ułatwienia tego mogli zacząć korzystać także Czesi i Szwajcarzy. Wcześniej władze Wietnamu zwolniły z wymogu ubiegania się o wizę obywateli 13 krajów: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Białorusi, Rosji, Japonii i Korei Południowej.

Posunięcie to miało uczynić Wietnam bardziej dostępnym i przyciągnąć więcej turystów.

Czytaj więcej

W konkursie na projekt lotniska Long Thanh zwyciężyła firma z Korei Południowej
Lotniska
Wietnam buduje lotnisko jak kwiat lotosu. Na 100 milionów pasażerów rocznie
Wietnam bez wizy i żadnych dodatkowych warunków 

Od 15 sierpnia Polacy będą mogli wjechać do Wietnamu bez wizy na okres do 45 dni i nie będzie to obwarowane żadnymi dodatkowymi warunkami – poinformował w serwisie X ambasador tego kraju w Polsce Ha Hoang Hai.

Niecałe dwa miesiące temu delegacja Wietnamu, którą reprezentowali między innymi wiceminister kultury, sportu i turystyki Wietnamu Ho An Phong, zastępczyni dyrektora generalnego Departamentu Współpracy Międzynarodowej Tran Hai Van i wiceprzewodniczący Wietnamskiego Urzędu ds. Turystyki Ha Van Sieu, spotkała się w Warszawie z przedstawicielami Polskiej Izby Turystyki.

Rozmowy dotyczyły współpracy turystycznej – szczególną uwagę zwrócono na potrzebę uruchomienia bezpośredniego rejsowego połączenia lotniczego między Polską i Wietnamem i zezwolenia obywatelom Polski na przekraczanie granicy Wietnamu na podstawie dowodu osobistego.

Minister Ho An Phong wyraził uznanie dla gościnności Polaków i pozytywnego nastawienia wobec licznej społeczności wietnamskiej mieszkającej i pracującej w Polsce.

Czytaj więcej

Imponujący wzrost turystyki w Wietnamie. Polaków o 53 procent więcej
Nowe Trendy
Imponujący wzrost turystyki w Wietnamie. Polaków o 53 procent więcej

Wietnam liczy na rekordowy rok w turystyce

Jak podaje Vietnam National Administration of Tourism, w 2024 roku Wietnam odwiedziło 17,5 miliona zagranicznych turystów, a to o 39,5 proc. więcej niż w roku 2023.

Najwięcej gości przyjechało z Chin, a następnie ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Malezji i Australii. Większość turystów europejskich pochodziła z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

W tym roku Wietnam spodziewa się 23 milionów turystów zagranicznych – o 5 milionów więcej niż w roku 2019. Udział turystyki w PKB ma wynieść około 8 procent.

 

Źródło: rp.pl

