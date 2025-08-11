Aktualizacja: 11.08.2025 23:46 Publikacja: 11.08.2025 20:03
Foto: Nelly Kamińska
Pierwsze ułatwienia dla Polaków Wietnam wprowadził 1 marca, zwalniając z obowiązku wizowego turystów, którzy podróżowali w celu turystycznym w ramach wyjazdów organizowanych przez zatwierdzone wietnamskie firmy turystyczne (głównie współpracujące z polskimi touroperatorami), przy czym ich pobyt nie mógł trwać dłużej niż 45 dni. Nowy etap oznacza, że wiz nie będą potrzebować także indywidualni podróżnicy.
To pokłosie rezolucji z 15 stycznia 2025 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Polski, która ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku.
W tym samym czasie z ułatwienia tego mogli zacząć korzystać także Czesi i Szwajcarzy. Wcześniej władze Wietnamu zwolniły z wymogu ubiegania się o wizę obywateli 13 krajów: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Białorusi, Rosji, Japonii i Korei Południowej.
Posunięcie to miało uczynić Wietnam bardziej dostępnym i przyciągnąć więcej turystów.
Czytaj więcej
Lotnisko Long Thanh, które buduje się 40 kilometrów na wschód od Ho Chi Minh, największego miasta...
Od 15 sierpnia Polacy będą mogli wjechać do Wietnamu bez wizy na okres do 45 dni i nie będzie to obwarowane żadnymi dodatkowymi warunkami – poinformował w serwisie X ambasador tego kraju w Polsce Ha Hoang Hai.
Niecałe dwa miesiące temu delegacja Wietnamu, którą reprezentowali między innymi wiceminister kultury, sportu i turystyki Wietnamu Ho An Phong, zastępczyni dyrektora generalnego Departamentu Współpracy Międzynarodowej Tran Hai Van i wiceprzewodniczący Wietnamskiego Urzędu ds. Turystyki Ha Van Sieu, spotkała się w Warszawie z przedstawicielami Polskiej Izby Turystyki.
Rozmowy dotyczyły współpracy turystycznej – szczególną uwagę zwrócono na potrzebę uruchomienia bezpośredniego rejsowego połączenia lotniczego między Polską i Wietnamem i zezwolenia obywatelom Polski na przekraczanie granicy Wietnamu na podstawie dowodu osobistego.
Minister Ho An Phong wyraził uznanie dla gościnności Polaków i pozytywnego nastawienia wobec licznej społeczności wietnamskiej mieszkającej i pracującej w Polsce.
Czytaj więcej
Od początku roku do końca marca do Wietnamu przyjechało 6 milionów turystów, czyli o 30 procent w...
Jak podaje Vietnam National Administration of Tourism, w 2024 roku Wietnam odwiedziło 17,5 miliona zagranicznych turystów, a to o 39,5 proc. więcej niż w roku 2023.
Najwięcej gości przyjechało z Chin, a następnie ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Malezji i Australii. Większość turystów europejskich pochodziła z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.
W tym roku Wietnam spodziewa się 23 milionów turystów zagranicznych – o 5 milionów więcej niż w roku 2019. Udział turystyki w PKB ma wynieść około 8 procent.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze ułatwienia dla Polaków Wietnam wprowadził 1 marca, zwalniając z obowiązku wizowego turystów, którzy podróżowali w celu turystycznym w ramach wyjazdów organizowanych przez zatwierdzone wietnamskie firmy turystyczne (głównie współpracujące z polskimi touroperatorami), przy czym ich pobyt nie mógł trwać dłużej niż 45 dni. Nowy etap oznacza, że wiz nie będą potrzebować także indywidualni podróżnicy.
To pokłosie rezolucji z 15 stycznia 2025 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Polski, która ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Po latach oczekiwań i serii przesunięć terminów otwarcia Wielkie Muzeum Egipskie (Grand Egyptian Museum, GEM) u...
Trzy osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w katastrofie łodzi u wybrzeży Bali. Indonezyjskie władze za...
Komisja Europejska podała termin uruchomienia cyfrowego systemu rejestrującego wjazdy i wyjazdy obywateli krajów...
W Górach Świętokrzyskich pojawią się rzymscy legioniści, a miejscowi barbarzyńcy będą bronić Nowej Słupi, niczym...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas