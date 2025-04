Imponujący wzrost turystyki w Wietnamie. Polaków o 53 procent więcej

Od początku roku do końca marca do Wietnamu przyjechało 6 milionów turystów, czyli o 30 procent więcej, licząc rok do roku. Z danych Narodowego Urzędu Turystyki wynika, że to najlepszy pierwszy kwartał w historii - zmiana wobec 2019 roku wynosi 134 procent in plus.