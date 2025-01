Wietnam znosi wizy dla Polaków. Ale nie wszyscy skorzystają

Usunięcie biurokratycznej przeszkody w postaci wizy ma uczynić Wietnam bardziej dostępnym i przyciągnąć nową falę europejskich turystów.

To element strategii, która ma zwiększyć znaczenie sektora turystyki w wietnamskiej gospodarce.

Wietnam chce być turystyczną potęgą

Według danych Vietnam National Administration of Tourism w 2024 roku Wietnam odwiedziło 17,5 miliona zagranicznych turystów, a to o 39,5 procent więcej niż w roku 2023. Najwięcej turystów przyjechało z Chin, a następnie ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Malezji i Australii. Większość turystów europejskich pochodziła z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

W tym roku Wietnam liczy na 23 miliony turystów zagranicznych, co przewyższy wynik z roku 2019 o około 5 milionów. Udział turystyki w PKB ma wynieść około 8 procent.

Cele na kolejne lata to 35 milionów turystów do 2030 roku i 70 milionów do 2045 roku.

Jeśli uda się osiągnąć ten wynik, Wietnam stanie się drugim najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w Azji Południowo-Wschodniej po Tajlandii, a turystyka - jednym z wiodących sektorów gospodarki.