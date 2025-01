Nowy pomysł rządu Tajlandii. Kryptowaluty motorem turystyki

Phuket został wybrany jako pierwsze miasto w Tajlandii, które wdroży płatności kryptowalutowe, donosi portal branży turystycznej Tourism Review. Inicjatywa ta jest ściśle monitorowana przez Tajlandzką Organizację Turystyczną (TAT), Ministerstwo Finansów i Bank Centralny.

Celem jest pozycjonowanie wyspy jako innowacyjnego miejsca podróży i handlu poprzez oferowanie nowoczesnej, bezpiecznej i wydajnej metody płatności dla turystów zagranicznych i lokalnych firm.

Dopuszczenie do obrotu kryptowalut może spodobać się zarówno turystom, jak i mieszkańcom, zwłaszcza cyfrowym nomadom i podróżnikom obeznanym z technologią. Jest to również szansa dla Phuketu, by stać się liderem w globalnej branży turystycznej.

Kryptowaluty niosą korzyści, ale i ryzyko

Kryptowaluty zapewniają szybki, ale przejrzysty sposób przesyłania pieniędzy, także w ramach transakcji międzynarodowych, co jest szczególnie korzystne dla zagranicznych podróżników. Może to uprościć wymianę walut i stworzyć dodatkowe strumienie przychodów poprzez integrację cyfrowych metod płatności.