Itaka: Już Mamy Lato 26! Wśród nowości więcej Egiptu – nowy kurort nad morzem

Z kolei Itaka Platinum to „wybór ‚najlepszych z najlepszych’ hoteli wysokiej klasy, które stanowią prawie 90 procent sprzedaży: są tu hotele wyróżniające się jakością świadczeń, standardem pokoi, wyjątkową lokalizacją czy konceptem wypoczynku”.

Wschodnia część basenu Morza Śródziemnego – Turcja, Grecja, Cypr

Na początek w systemach rezerwacyjnych biuro podróży umieściło wyjazdy do hoteli w dwóch najpopularniejszych kierunkach – Turcji i Grecji. Jest to ponad 50 hoteli na Riwierze Tureckiej z przelotem do Antalyi z 12 polskich lotnisk, na pobyty 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 14 nocy. Wśród nich bestsellery, jak hotele sieci Trendy i Dream oraz Serra Palace.

Do Bodrum i Didymy można wybrać się z czterech portów lotniczych, podobnie do Marmaris z przelotem do Dalamanu, a do Kusadasi i Cesme z przelotem do Izmiru z dwóch portów. Jeśli chodzi o Grecję, to dominują tu jako miejsce wypoczynku wyspy. Na Kretę zachodnią samoloty Itaki będą latać z czterech lotnisk, a do wschodniej części z dziewięciu. Łącznie na Krecie do wyboru na start jest 37 hoteli. Do tego 15 na Rodos (głównie w regionie Faliraki, gdzie Itaka jest „jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich touroperatorów”) z wylotem z ośmiu lotnisk na 3, 4, 7, 10, 11 lub 14 nocy, a także na Zakintos, Kos, Korfu, Tasos, Samos i Lesbos.

Jak pokazują statystyki, z roku na rok rośnie zainteresowanie polskich turystów wypoczynkiem na Cyprze. W ofercie Itaki są dwa jej regiony, ten, dla którego lotniskiem docelowym jest Pafos (wyloty z Polski z trzech portów) i drugi z Larnaką (wyloty z pięciu lotnisk).

Południe i zachód Europy – od Sardynii do Teneryfy

Biuro podróży dumne jest też z różnorodnej i bogatej oferty hoteli na Wyspach Kanaryjskich. Na początek proponuje ponad 60 hoteli na Lanzarote (wyloty z dwóch lotnisk), Fuerteventurze, Gran Canarii (wyloty z czterech lotnisk), Teneryfie (wyloty z pięciu lotnisk) i La Palmie (wyloty z Katowic i, to nowość, z Wrocławia). Do tego prawie 30 hoteli czeka na pierwszych rezerwujących w Hiszpanii kontynentalnej, na Costa Brava, Costa Dorada (wyloty z sześciu lotnisk krajowych), Costa del Sol (wyloty z czterech lotnisk) i Costa de la Luz (wyloty z Warszawy). Na Majorkę będzie można wybrać się z kolei z czterech lotnisk, a w systemach rezerwacyjnych czeka 16 hoteli.

Pierwsi klienci mogą też wybierać w 19 hotelach na Maderze i w 11 na portugalskim wybrzeżu Algarve.