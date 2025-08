Kraków Airport bije historyczne rekordy. „Inwestycje absolutnie niezbędne”

Silne wzrosty i nowe kierunki

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku, wybrane kierunki notują spektakularne wzrosty. Prym wiodą Rimini (plus 212 procent) i Triest (plus 198 procent), obsługiwane przez Ryanaira. Również trasa LOT-u do Nowego Jorku (lotnisko Newark) zanotowała potężny skok – aż o 157 procent.

Wśród nowych kierunków dobre wypełnienia uzyskały połączenia do Castellón (93 procent), Aberdeen (89 procent), Sofii (88 procent) czy Genui (83 procent).

Niemal pełne samoloty latają na trasach do Warny i Chanii (po 98 procent), na Santoryn i Rodos (po 97 procent) oraz do Barcelony (97 procent).

Kraków Airport rozbudowuje również siatkę połączeń z Bliskim Wschodem. Do stolicy Małopolski można obecnie dolecieć bezpośrednio między innymi z Dubaju, Abu Zabi, Rijadu, Kuwejtu i Szardży. Dzięki dobrej łączności lotniczej Małopolska stała się jednym z kluczowych europejskich kierunków turystycznych dla gości z krajów arabskich.

– Jesteśmy świadomi, że rosnące zainteresowanie Kraków Airport stawia przed nami konkretne wyzwania infrastrukturalne, którym musimy sprostać. Dlatego inwestycje w rozwój są absolutnie niezbędne, by sprostać oczekiwaniom pasażerów i linii lotniczych – podkreśla Łukasz Strutyński.