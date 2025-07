Etihad Airways zacznie latać z Krakowa. Połączy go z emiratem, z którego pochodzi

Etihad Airways dołączy do grona przewoźników znad Zatoki Perskiej, którzy zdecydowali się na uruchomienie bezpośrednich rejsów do Krakowa. FlyDubai obsługuje połączenie z Dubajem od roku 2018, a w ostatnich dwóch latach siatkę połączeń wzbogaciły też: Air Arabia (Szardża), Jazeera Airways (Kuwejt) i flynas (Rijad). Loty do Abu Zabi są już także w ofercie linii Wizz Air.