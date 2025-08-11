Katowice Airport: Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w naszej historii

W lipcu lotnisko w Katowicach obsłużyło 960,9 tysiąca pasażerów, to o 113,5 tysiąca więcej (plus 13,4 procent) niż w tym samym czasie w zeszłym roku – podaje zarządzające nim Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy miesiąc w historii lotniska, pobity został dotychczasowy miesięczny rekord ustanowiony w sierpniu minionego roku, czyli 866,5 tysiąca obsłużonych podróżnych.

Reklama Reklama

W minionym miesiącu z siatki połączeń regularnych katowickiego lotniska, obsługiwanej przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa, skorzystało 363,7 tysiąca podróżnych, o 48,1 tysiąca więcej (plus 15,2 procent) niż w lipcu 2024 roku.

Rejsami czarterowymi, realizowanymi na zlecenie biur podróży, podróżowało 594,2 tysiąca osób, o 66,5 tysiąca więcej (plus 12,6 procent) niż rok wcześniej.

Odbyło się 6378 startów i lądowań statków powietrznych, o 780 więcej (plus 13,9 procent) niż w tym samym czasie w 2024 roku.