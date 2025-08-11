Katowice Airport: Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w naszej historii

Aktualizacja: 11.08.2025 12:19 Publikacja: 11.08.2025 10:17
W lipcu lotnisko w Katowicach obsłużyło 960,9 tysiąca pasażerów, to o 113,5 tysiąca więcej (plus 13,4 procent) niż w tym samym czasie w zeszłym roku – podaje zarządzające nim Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy miesiąc w historii lotniska, pobity został dotychczasowy miesięczny rekord ustanowiony w sierpniu minionego roku, czyli 866,5 tysiąca obsłużonych podróżnych.
W minionym miesiącu z siatki połączeń regularnych katowickiego lotniska, obsługiwanej przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa, skorzystało 363,7 tysiąca podróżnych, o 48,1 tysiąca więcej (plus 15,2 procent) niż w lipcu 2024 roku.
Rejsami czarterowymi, realizowanymi na zlecenie biur podróży, podróżowało 594,2 tysiąca osób, o 66,5 tysiąca więcej (plus 12,6 procent) niż rok wcześniej.
Odbyło się 6378 startów i lądowań statków powietrznych, o 780 więcej (plus 13,9 procent) niż w tym samym czasie w 2024 roku.
– Wynik za lipiec był nawet lepszy od naszej prognozy, co dobrze świadczy o dynamice rynku. Ruch na katowickim lotnisku nadal będzie rósł, nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie. Wizz Air już zapowiedział powiększenie swojej bazy w Pyrzowicach. Od wiosny przyszłego roku doda do niej siódmy samolot. Linia uruchomi również sześć nowych tras. Jesienią 2025 roku wystartuje połączenie do Porto, a z początkiem przyszłorocznej wiosny do Faro, Brindisi, Maastricht, Lamezia Terme i Braszowa – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
Od stycznia do końca lipca 2025 roku Katowice Airport obsłużyło niemal 4 miliony pasażerów, czyli o 508,8 tysiąca więcej (plus 14,7 procent) niż rok wcześniej.
Loty regularne wybrało 1,9 miliona pasażerów, o 183,1 tysiąca więcej (plus 10,4 procent) niż rok wcześniej, z kolei z oferty biur podróży z wylotem z Pyrzowic skorzystało ponad 2 miliony pasażerów, o 313,5 tysiąca więcej (plus 18,5 procent) niż w tym samym czasie w 2024 roku.
Od stycznia do lipca 2025 r. w Katowice Airport odbyło się 29 754 startów i lądowań, o 2792 więcej (plus 10,4 procent) niż rok wcześniej.
W 2024 roku lotnisko w Katowicach obsłużyło rekordowe 6,4 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie około 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.
