Rekordowe wyniki Katowice Airport po pierwszym półroczu. „Znaczący wzrost ruchu”

Rekordowe półrocze Katowice Airport

Nie tylko czerwiec, ale też całe pierwsze półrocze 2025 roku były dla katowickiego lotniska rekordowe. Z jego siatki połączeń skorzystało w sumie ponad 3 miliony podróżnych, czyli o 395,4 tysiąca więcej (plus 15,1 procent) niż rok wcześniej.

W poniedziałek 30 czerwca w Pyrzowicach odnotowano trzymilionowego pasażera w 2025 roku. Nigdy wcześniej w historii Katowice Airport nie obsłużono takiej liczby podróżnych w tak krótkim czasie. Pobity został rekordowy rezultat z 2024 roku, kiedy taki wynik osiągnięto 15 lipca.

Od stycznia do końca czerwca lotnisko obsłużyło prawie 1,6 miliona pasażerów rejsów regularnych, to jest o 135 tysięcy więcej (plus 9,3 procent) niż rok wcześniej. Najwięcej pasażerów poleciało lotami rozkładowymi do Dortmundu (171,9 tysiąca), Londynu-Luton (124,2 tysiąca), Londynu-Stansted (100,3 tysiąca), na Maltę (68,6 tysiąca) i Eindhoven (67,6 tysiąca).

Z ofert biur podróży skorzystało w tym czasie ponad 1,4 miliona turystów, to jest o 247 tysięcy więcej (plus 21,2 procent) niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Pasażerowie najczęściej wybierali loty wakacyjne do Antalyi (228,6 tysiąca), Hurghady (192,2 tysiąca), Marsa Alam (191,9 tysiąca), Szarm el-Szejk (67,9 tysiąca) i na Dżerbę (49,3 tysiąca).

Odbyło się 23 376 startów i lądowań, czyli o 2012 więcej (plus 9,4 procent) niż w tym samym czasie rok wcześniej.