Szef lotniska w Dubaju: Zlikwidujemy tradycyjną odprawę, a wraz z nią kolejki

Lotnisko ma zapewnić spersonalizowane doświadczenia

Nawet w sytuacjach kryzysowych, takich jak ostatnie ataki rakietowe USA na Iran, zespół zapewnia płynność operacyjną. - Otrzymaliśmy telefon: „Czy moglibyście wstrzymać ruch na 60 minut, bo planujemy ‘przerwę rakietową’?” - wspomina Griffiths. - Oczywiście, tak się nie robi, więc przekierowaliśmy ruch na południe, przez Arabię Saudyjską i Oman – informuje.

Griffiths nie ma wątpliwości: dobre lotnisko musi być nie tylko logistycznie sprawne, ale też zapewniać spersonalizowane doświadczenia. - Pewien pasażer poprosił nas o pieczątkę do paszportu - przybył do Dubaju w 1965 roku i chciał drugą po 60 latach. Zorganizowaliśmy to - opowiada.

System obsługi bagażu w Dubaju to 140 kilometrów taśm - niemal tyle, co odległość między Dubajem a Abu Zabi. - Nasz wskaźnik zagubionych bagaży jest siedmiokrotnie niższy niż światowa średnia - dodaje. O ile ta ostatnia wartość to siedem walizek na tysiąc lotów, o tyle w Dubaju mniej niż jedna.

- Większość lotnisk nie rozumie swojej podstawowej roli. Nie mają stresować ludzi. Są po to, by dawać im poczucie bezpieczeństwa. Każdy klient to jednostka. Uczę architektów, jak powinno wyglądać dobre lotnisko. Niektórzy już zaczynają słuchać - podsumowuje Griffiths.