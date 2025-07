Unia Europejska ułatwia podróże – koniec z limitem płynów na (niektórych) lotniskach

Wprawdzie oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej na ten temat jeszcze nie ma, jednak włoski dziennik „Corriere della Sera” cytuje rzeczniczkę Komisji Europejskiej, Annę-Kaisę Itkonen, która potwierdziła gazecie, że „brakuje jedynie zielonego światła od Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC)”. Rzeczniczka przekazała, że porty lotnicze będą musiały poinformować pasażerów o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do kontrolowania bagażu.

– Na razie niewiele lotnisk dysponuje najnowocześniejszymi systemami kontroli bezpieczeństwa – twierdzi Itkonen.

Nowe regulacje przewidują, że lotniska wyposażone w zaawansowane skanery pozwolą pasażerom na przewożenie np. wina, oliwy z oliwek, perfum i innych płynów w pojemnikach o objętości do dwóch litrów. Takie skanery wykorzystują tomografię komputerową (CT) do skanowania bagażu z większą dokładnością. Jednocześnie, jak wynika z informacji gazety, wprowadzenie tych zmian oznacza, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować z bagażu podręcznego innych przedmiotów, takich jak laptopy i tablety, co dodatkowo usprawni kontrolę bezpieczeństwa.

Ulepszenie nie na wszystkich lotniskach – może powstać zamieszanie

– Wśród lotnisk biorących udział w projekcie znajdują się takie popularne porty, jak Berlin, Rzym, Amsterdam i Mediolan, a oczekuje się, że dołączą do nich kolejne – przekazał w poniedziałek brytyjski portal gazety „The Independent”. Jednocześnie przestrzegł on, że nowe regulacje mogą wprowadzić zamieszanie, ponieważ lotniska nie będą zobowiązane do wdrożenia nowoczesnych skanerów. W konsekwencji nowe przepisy mogą wprowadzić w błąd pasażerów wylatujących z lotnisk wyposażonych w nowe technologie, ale wracających z tych, które ich jeszcze nie mają. W takiej sytuacji na lot powrotny nadal obowiązywać będzie limit 100 mililitrów płynów w bagażu podręcznym.