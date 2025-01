Tajlandia zapowiada „rok wielkiej turystyki i sportu”, zniżki i odwiedziny celebrytów

- Cel na 2025 rok w zakresie przyjazdów turystów zagranicznych to 40 milionów, co stanowi wzrost o milion w stosunku do poprzedniego wyniku wynoszącego 39 milionów – mówi minister turystyki i sportu Sarawong Thianthong.

Reklama

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Jedziesz do Tajlandii? Zainstaluj policyjną aplikację Tajlandia zachęca turystów do zainstalowania w telefonie aplikacji, przez którą w niebezpiecznych sytuacjach będą mogli skontaktować się z policją.

Prezes Tajlandzkiej Organizacji Turystycznej (TAT) Thapanee Kiatphaibool informuje, że biorąc pod uwagę konkurencyjność otoczenia, agencja będzie tak prowadzić promocję, by pozyskiwać bardziej zamożnych klientów, którzy są zainteresowani luksusowym wypoczynkiem, gości z nowych rynków i poprawić ich ogólne wrażenia z podróży do Tajlandii.



Tajlandia przyciągnie turystów kulturą, kuchnią i tradycjami

Kolejny pomysł to dywersyfikacja rynków, w tym mocniejsze skupienie się na Europie, obu Amerykach i innych krajach rozwijających się.

W ramach poprawy wrażeń turystów pojawią się innowacyjne trasy podróży, mają pojawić się także ułatwienia w formach płatności.