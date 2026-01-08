Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi

To druga, obok Gołdapi, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, która uzyskała taki status i jedna z ponad czterdziestu w całej Polsce.

Wody mineralne i korzystny mikroklimat

Lidzbark Warmiński ma leczyć choroby układu krążenia i narządów ruchu, zaburzenia neurologiczne i przemiany materii. Do zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych będą wykorzystywane miejscowe wody mineralne: chlorkowo-sodowe, kwasowęglowe i jodkowe. Rekonwalescencji ma sprzyjać także korzystny mikroklimat.

Pierwsi kuracjusze pojawią się w uzdrowisku już w lutym lub marcu, a więc po podpisaniu przez szpital uzdrowiskowy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital liczy 220 łóżek i może przyjąć naraz 400 pacjentów.

Infrastrukturę leczniczą dopełniają również między innymi tężnie, pawilon zdrowia i kompleks basenowy Termy Warmińskie z wodami mineralnymi, które mogą być wykorzystywane do zabiegów balneologicznych.