Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 24 października 2025 roku z początkiem 2026 roku Lidzbark Warmiński, a dokładniej osiedle uzdrowiskowe tego miasta, wraz z sołectwami Medyny i Łabno, oficjalnie stał się uzdrowiskiem.

Publikacja: 08.01.2026 10:36

Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim

Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim

Foto: PAP, Tomasz Waszczuk

Pela Krzyżewska

To druga, obok Gołdapi, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, która uzyskała taki status i jedna z ponad czterdziestu w całej Polsce.

Wody mineralne i korzystny mikroklimat

Lidzbark Warmiński ma leczyć choroby układu krążenia i narządów ruchu, zaburzenia neurologiczne i przemiany materii. Do zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych będą wykorzystywane miejscowe wody mineralne: chlorkowo-sodowe, kwasowęglowe i jodkowe. Rekonwalescencji ma sprzyjać także korzystny mikroklimat.

Pierwsi kuracjusze pojawią się w uzdrowisku już w lutym lub marcu, a więc po podpisaniu przez szpital uzdrowiskowy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital liczy 220 łóżek i może przyjąć naraz 400 pacjentów.

Infrastrukturę leczniczą dopełniają również między innymi tężnie, pawilon zdrowia i kompleks basenowy Termy Warmińskie z wodami mineralnymi, które mogą być wykorzystywane do zabiegów balneologicznych.

Status uzdrowiska jako impuls do rozwoju gospodarczego miasta

Wpisanie Lidzbarka Warmińskiego na listę uzdrowisk to efekt kilkuletnich starań lokalnych władz, które nie tylko prowadziły działania administracyjne, ale też inwestowały w rozwój zaplecza leczniczo-rehabilitacyjnego i noclegowego, sięgając po środki unijne, czemu sprzyjało oznaczenie w 2016 roku Lidzbarka jako obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski liczy, że nadanie statusu uzdrowiska będzie impulsem do rozwoju miejscowości, między innymi w zakresie lecznictwa, obsługi kuracjuszy i turystyki.

Lidzbark Warmiński, będący przed wiekami stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, był świadkiem fascynującej historii, której ślady można oglądać do dziś. Najważniejszą atrakcją miasta jest gotycki Zamek Biskupów Warmińskich, uchodzący za jeden z najznamienitszych przykładów obronnej architektury gotyckiej w kraju.

Źródło: rp.pl

Lidzbark Warmiński sanatorium Województwo warmińsko-mazurskie uzdrowisko
