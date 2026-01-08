Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi

Aktualizacja: 08.01.2026 13:42 Publikacja: 08.01.2026 10:36
Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim
Foto: PAP, Tomasz Waszczuk
To druga, obok Gołdapi, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, która uzyskała taki status i jedna z ponad czterdziestu w całej Polsce.
Lidzbark Warmiński ma leczyć choroby układu krążenia i narządów ruchu, zaburzenia neurologiczne i przemiany materii. Do zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych będą wykorzystywane miejscowe wody mineralne: chlorkowo-sodowe, kwasowęglowe i jodkowe. Rekonwalescencji ma sprzyjać także korzystny mikroklimat.
Pierwsi kuracjusze pojawią się w uzdrowisku już w lutym lub marcu, a więc po podpisaniu przez szpital uzdrowiskowy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital liczy 220 łóżek i może przyjąć naraz 400 pacjentów.
Infrastrukturę leczniczą dopełniają również między innymi tężnie, pawilon zdrowia i kompleks basenowy Termy Warmińskie z wodami mineralnymi, które mogą być wykorzystywane do zabiegów balneologicznych.
Wpisanie Lidzbarka Warmińskiego na listę uzdrowisk to efekt kilkuletnich starań lokalnych władz, które nie tylko prowadziły działania administracyjne, ale też inwestowały w rozwój zaplecza leczniczo-rehabilitacyjnego i noclegowego, sięgając po środki unijne, czemu sprzyjało oznaczenie w 2016 roku Lidzbarka jako obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski liczy, że nadanie statusu uzdrowiska będzie impulsem do rozwoju miejscowości, między innymi w zakresie lecznictwa, obsługi kuracjuszy i turystyki.
Lidzbark Warmiński, będący przed wiekami stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, był świadkiem fascynującej historii, której ślady można oglądać do dziś. Najważniejszą atrakcją miasta jest gotycki Zamek Biskupów Warmińskich, uchodzący za jeden z najznamienitszych przykładów obronnej architektury gotyckiej w kraju.
