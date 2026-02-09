Nowy bon turystyczny na Warmii i Mazurach. 2 miliony złotych na dopłaty do noclegów

Władze województwa warmińsko-mazurskiego zapowiedziały start programu „Wiosna na Warmii i Mazurach” – to kontynuacja zainaugurowanego jesienią zeszłego roku warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego, który uprawnia do zniżek na noclegi w regionie. Z jesiennych bonów skorzystało prawie 3,5 tysiąca osób.

– Najważniejszym celem było pobudzenie turystyki poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie będzie duże. Program „Wiosna na Warmii i Mazurach” to propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów spoza województwa – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

W pierwszym etapie, który potrwa od dziś do 20 lutego, do programu mogą zgłaszać się obiekty noclegowe, w drugim – od 23 do 27 lutego – turyści.

Aby ubiegać się o bon, należy założyć konto użytkownika na stronie programu bonwarmiamazury.pl lub zalogować się na konto założone podczas poprzedniej edycji programu, a następnie zaakceptować regulaminy i zaznaczyć wymagane zgody.