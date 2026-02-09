Nowy bon turystyczny na Warmii i Mazurach. 2 miliony złotych na dopłaty do noclegów

Aktualizacja: 09.02.2026 16:06 Publikacja: 09.02.2026 12:50
Wiosną na Warmii i Mazurach będzie można skorzystać z dopłat do noclegów
Foto: PAP, Andrzej Lange
Władze województwa warmińsko-mazurskiego zapowiedziały start programu „Wiosna na Warmii i Mazurach” – to kontynuacja zainaugurowanego jesienią zeszłego roku warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego, który uprawnia do zniżek na noclegi w regionie. Z jesiennych bonów skorzystało prawie 3,5 tysiąca osób.
– Najważniejszym celem było pobudzenie turystyki poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie będzie duże. Program „Wiosna na Warmii i Mazurach” to propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów spoza województwa – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
W pierwszym etapie, który potrwa od dziś do 20 lutego, do programu mogą zgłaszać się obiekty noclegowe, w drugim – od 23 do 27 lutego – turyści.
Aby ubiegać się o bon, należy założyć konto użytkownika na stronie programu bonwarmiamazury.pl lub zalogować się na konto założone podczas poprzedniej edycji programu, a następnie zaakceptować regulaminy i zaznaczyć wymagane zgody.
Czytaj więcej
Władze województwa warmińsko-mazurskiego i lokalni przedsiębiorcy widzą wpływ trudnej sytuacji ge...
Program przewiduje dwa rodzaje bonów – kwotowe i zniżkowe.
W wypadku hoteli trzy-, cztero- lub pięciogwiazdkowych kwota dopłaty wynosi 500 złotych, a w wypadku hoteli niższych kategorii, pensjonatów, kempingów, schronisk, domków turystycznych, pokojów gościnnych i kwater agroturystycznych – 300 złotych.
Bon zniżkowy uprawnia natomiast do uzyskania 10-procentowej zniżki na nocleg.
Warunkiem skorzystania z bonu jest zarezerwowanie co najmniej dwóch noclegów na swoje nazwisko w terminie od 2 marca do 17 maja 2026 roku. z wyłączeniem Wielkanocy (4-6 kwietnia) i majówki (1-3 maja).
Bon można wykorzystać tylko w obiektach noclegowych, które zgłoszą się do programu i zostaną zakwalifikowane. Pełna lista takich miejsc dostępna będzie od 23 lutego na stronie programu.
Generowanie bonów rozpocznie się 27 lutego między godziną 11 a 12. Po zalogowaniu się na swoje konto będzie można wybrać kwotę dopłaty i miesiąc realizacji bonu.
Czytaj więcej
Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 24 października 2025 roku z początkiem 2026 roku Lidzbark Warmi...
Bon ma formę dziewięciocyfrowego kodu przypisanego do numeru telefonu podanego podczas rejestracji. Po pomyślnym wygenerowaniu bonu na adres e-mail i numer telefonu zostanie przekazane potwierdzenie.
Na dopłaty do noclegów samorząd województwa przeznaczył 2 miliony złotych.
Operatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
We wrześniu rozpoczniemy konsultowanie z branżą turystyczną i samorządami zasad, jakim powinna podlegać opłata t...
Jutro pierwszych gości przyjmie kołobrzeski Royal Tulip Sand. Wcześniej hotel ten działał jako Sand.
Kilkudziesięciu przedstawicieli branży turystycznej z Warmii i Mazur protestuje przeciwko zamknięciu ich biznesó...
13 nowych hoteli zamierza otworzyć w tym roku hiszpańska sieć Barceló. Plany obejmują Hiszpanię, Portugalię, ale...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas