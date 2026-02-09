Reklama

Nowy bon turystyczny na Warmii i Mazurach. 2 miliony złotych na dopłaty do noclegów

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o wznowieniu bonu turystycznego, z którego ubiegłej jesieni skorzystało prawie 3,5 tysiąca turystów.

Publikacja: 09.02.2026 12:50

Wiosną na Warmii i Mazurach będzie można skorzystać z dopłat do noclegów

Foto: PAP, Andrzej Lange

Foto: PAP, Andrzej Lange

Nelly Kamińska

Władze województwa warmińsko-mazurskiego zapowiedziały start programu „Wiosna na Warmii i Mazurach” – to kontynuacja zainaugurowanego jesienią zeszłego roku warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego, który uprawnia do zniżek na noclegi w regionie. Z jesiennych bonów skorzystało prawie 3,5 tysiąca osób.

– Najważniejszym celem było pobudzenie turystyki poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie będzie duże. Program „Wiosna na Warmii i Mazurach” to propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów spoza województwa – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

W pierwszym etapie, który potrwa od dziś do 20 lutego, do programu mogą zgłaszać się obiekty noclegowe, w drugim – od 23 do 27 lutego – turyści.

Aby ubiegać się o bon, należy założyć konto użytkownika na stronie programu bonwarmiamazury.pl lub zalogować się na konto założone podczas poprzedniej edycji programu, a następnie zaakceptować regulaminy i zaznaczyć wymagane zgody.

Geopolityka zmieniła nam ruch turystyczny, przyjechało znacznie mniej turystów - mówi burmistrz Ruci
Zanim Wyjedziesz
Kłopoty Warmii i Mazur. „Turyści nie przyjeżdżają, boją się bliskości konfliktu zbrojnego”
Dopłata do noclegu lub 10 procent. zniżki

Program przewiduje dwa rodzaje bonów – kwotowe i zniżkowe.

W wypadku hoteli trzy-, cztero- lub pięciogwiazdkowych kwota dopłaty wynosi 500 złotych, a w wypadku hoteli niższych kategorii, pensjonatów, kempingów, schronisk, domków turystycznych, pokojów gościnnych i kwater agroturystycznych – 300 złotych.

Bon zniżkowy uprawnia natomiast do uzyskania 10-procentowej zniżki na nocleg.

Warunkiem skorzystania z bonu jest zarezerwowanie co najmniej dwóch noclegów na swoje nazwisko w terminie od 2 marca do 17 maja 2026 roku. z wyłączeniem Wielkanocy (4-6 kwietnia) i majówki (1-3 maja).

Bon można wykorzystać tylko w obiektach noclegowych, które zgłoszą się do programu i zostaną zakwalifikowane. Pełna lista takich miejsc dostępna będzie od 23 lutego na stronie programu.

Generowanie bonów rozpocznie się 27 lutego między godziną 11 a 12. Po zalogowaniu się na swoje konto będzie można wybrać kwotę dopłaty i miesiąc realizacji bonu.

Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim
Zanim Wyjedziesz
Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi

Bon ma formę dziewięciocyfrowego kodu przypisanego do numeru telefonu podanego podczas rejestracji. Po pomyślnym wygenerowaniu bonu na adres e-mail i numer telefonu zostanie przekazane potwierdzenie.

Na dopłaty do noclegów samorząd województwa przeznaczył 2 miliony złotych.

Operatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Źródło: rp.pl

Turystyka Noclegi Województwo warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny
e-Wydanie
