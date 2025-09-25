Startuje Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. 2 miliony złotych na dopłaty

Aktualizacja: 25.09.2025 20:12 Publikacja: 25.09.2025 16:14
Foto: Polska.travel
Warmia i Mazury to drugi, po Podlasiu, region w Polsce, który zachęca turystów do odwiedzin dopłatami do noclegów. Na ten cel – w ramach programu „Jesień na Warmii i Mazurach” – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 2 miliony złotych. Operatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Generowanie Warmińsko-Mazurskich Bonów Turystycznych rozpocznie się w najbliższą sobotę, 27 września, czyli w Światowy Dzień Turystyki, między godziną 11 a 12.
Aby móc ubiegać się o bon, należy założyć konto użytkownika na stronie bonwarmimazury.pl. 27 września będzie można na nim wpisać kwotę dopłaty i wybrać miesiąc realizacji bonu. Bon zostanie przesłany na numer telefonu i adres e-mail wskazany we wniosku.
Operator zastrzega, że utworzenie indywidualnego konta nie jest jednoznaczne z otrzymaniem bonu i nie gwarantuje jego wygenerowania.
Program przewiduje realizację dwóch rodzajów bonów – kwotowych i zniżkowych.
Wartość bonu kwotowego jest uzależniona od rodzaju obiektu noclegowego – jest to 200 złotych w wypadku kempingów, moteli, domów wycieczkowych, schronisk, pokojów gościnnych, kwater agroturystycznych i pól biwakowych, 300 złotych – hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów, domków turystycznych i ośrodków wypoczynkowych oraz 500 złotych – hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.
Bon zniżkowy uprawnia natomiast do rabatu na noclegi w obiektach uczestniczących w programie.
Najpierw rozpocznie się generowanie bonów kwotowych, a następnie, po wyczerpaniu puli pieniędzy, bonów zniżkowych, które potrwa do godziny 17:59.
Ze zniżek mogą skorzystać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, pod warunkiem zarezerwowania minimum dwóch noclegów w obiekcie zakwalifikowanym do programu. Pełną listę 260 takich miejsc można znaleźć na stronie bonwarmiamazury.pl.
Bony będzie można wykorzystać między 1 października a 15 grudnia 2025 roku.
Celem programu jest zwiększenie ruchu turystycznego na Warmii i Mazurach w miesiącach jesiennych i zimowych oraz wsparcie branży turystycznej poza sezonem.
Pierwszym województwem w Polsce, które wprowadziło regionalny bon turystyczny, jest Podlasie. Podlaski program cieszył się ogromnym zainteresowaniem – bony zniżkowe rozchodziły się w kilka minut.
Źródło: rp.pl
