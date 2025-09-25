Startuje Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. 2 miliony złotych na dopłaty

Warmia i Mazury to drugi, po Podlasiu, region w Polsce, który zachęca turystów do odwiedzin dopłatami do noclegów. Na ten cel – w ramach programu „Jesień na Warmii i Mazurach” – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 2 miliony złotych. Operatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Generowanie Warmińsko-Mazurskich Bonów Turystycznych rozpocznie się w najbliższą sobotę, 27 września, czyli w Światowy Dzień Turystyki, między godziną 11 a 12.

Aby móc ubiegać się o bon, należy założyć konto użytkownika na stronie bonwarmimazury.pl. 27 września będzie można na nim wpisać kwotę dopłaty i wybrać miesiąc realizacji bonu. Bon zostanie przesłany na numer telefonu i adres e-mail wskazany we wniosku.

Operator zastrzega, że utworzenie indywidualnego konta nie jest jednoznaczne z otrzymaniem bonu i nie gwarantuje jego wygenerowania.