Startuje Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. 2 miliony złotych na dopłaty

W sobotę, 27 września, rozpocznie się wydawanie przez internet bonów turystycznych w ramach programu „Jesień na Warmii i Mazurach”. Uprawniają one do zniżek na noclegi w województwie warmińsko-mazurskim.

Publikacja: 25.09.2025 16:14

Foto: Polska.travel

Nelly Kamińska

Warmia i Mazury to drugi, po Podlasiu, region w Polsce, który zachęca turystów do odwiedzin dopłatami do noclegów. Na ten cel – w ramach programu „Jesień na Warmii i Mazurach” – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 2 miliony złotych. Operatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Generowanie Warmińsko-Mazurskich Bonów Turystycznych rozpocznie się w najbliższą sobotę, 27 września, czyli w Światowy Dzień Turystyki, między godziną 11 a 12.

Aby móc ubiegać się o bon, należy założyć konto użytkownika na stronie bonwarmimazury.pl. 27 września będzie można na nim wpisać kwotę dopłaty i wybrać miesiąc realizacji bonu. Bon zostanie przesłany na numer telefonu i adres e-mail wskazany we wniosku.

Operator zastrzega, że utworzenie indywidualnego konta nie jest jednoznaczne z otrzymaniem bonu i nie gwarantuje jego wygenerowania.

Dwa rodzaje bonów na Warmii i Mazurach

Program przewiduje realizację dwóch rodzajów bonów – kwotowych i zniżkowych.

Wartość bonu kwotowego jest uzależniona od rodzaju obiektu noclegowego – jest to 200 złotych w wypadku kempingów, moteli, domów wycieczkowych, schronisk, pokojów gościnnych, kwater agroturystycznych i pól biwakowych, 300 złotych – hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatów, apartamentów, domków turystycznych i ośrodków wypoczynkowych oraz 500 złotych – hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Bon zniżkowy uprawnia natomiast do rabatu na noclegi w obiektach uczestniczących w programie.

Najpierw rozpocznie się generowanie bonów kwotowych, a następnie, po wyczerpaniu puli pieniędzy, bonów zniżkowych, które potrwa do godziny 17:59.

Cel programu – wydłużenie sezonu turystycznego na Warmii i Mazurach 

Ze zniżek mogą skorzystać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, pod warunkiem zarezerwowania minimum dwóch noclegów w obiekcie zakwalifikowanym do programu. Pełną listę 260 takich miejsc można znaleźć na stronie bonwarmiamazury.pl.

Bony będzie można wykorzystać między 1 października a 15 grudnia 2025 roku.

Celem programu jest zwiększenie ruchu turystycznego na Warmii i Mazurach w miesiącach jesiennych i zimowych oraz wsparcie branży turystycznej poza sezonem.

Pierwszym województwem w Polsce, które wprowadziło regionalny bon turystyczny, jest Podlasie. Podlaski program cieszył się ogromnym zainteresowaniem – bony zniżkowe rozchodziły się w kilka minut.

Źródło: rp.pl

Turystyka Noclegi hotel Województwo warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny

