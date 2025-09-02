Podlaskie Bony Turystyczne na jesień i zimę zniknęły w dwie minuty

Podlaski Bon Turystyczny, uprawniający do zniżek w obiektach noclegowych na Podlasiu, to inicjatywa samorządu województwa podlaskiego, której celem jest zachęcenie turystów do przyjazdu na Podlasie.

Reklama Reklama

Program miał trzy odsłony: wiosenną, letnią i jesienno-zimową. Wnioski o bony można było składać na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W momencie uruchamiania naboru przeżywała ona oblężenie, a bony rozchodziły się w kilka-kilkanaście minut, przy czym wielu turystów musiało odejść z pustymi rękami.

Ostatni nabór ruszył 1 września koło południa. Podobnie jak w wypadku dwóch poprzednich edycji, bony zniknęły błyskawicznie.

„Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie. Bony zostały wygenerowane w zaledwie dwie minuty. Życzymy udanych jesiennych wypraw!” – ogłosiła PROT na Facebooku.