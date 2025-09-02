Podlaskie Bony Turystyczne na jesień i zimę zniknęły w dwie minuty

Aktualizacja: 02.09.2025 19:05 Publikacja: 02.09.2025 17:44
Foto: Polska.travel
Podlaski Bon Turystyczny, uprawniający do zniżek w obiektach noclegowych na Podlasiu, to inicjatywa samorządu województwa podlaskiego, której celem jest zachęcenie turystów do przyjazdu na Podlasie.
Program miał trzy odsłony: wiosenną, letnią i jesienno-zimową. Wnioski o bony można było składać na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W momencie uruchamiania naboru przeżywała ona oblężenie, a bony rozchodziły się w kilka-kilkanaście minut, przy czym wielu turystów musiało odejść z pustymi rękami.
Czytaj więcej
1 września będzie można starać się o elektroniczne kody uprawniające do tańszych noclegów w wojew...
Ostatni nabór ruszył 1 września koło południa. Podobnie jak w wypadku dwóch poprzednich edycji, bony zniknęły błyskawicznie.
„Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie. Bony zostały wygenerowane w zaledwie dwie minuty. Życzymy udanych jesiennych wypraw!” – ogłosiła PROT na Facebooku.
Pod postem pojawiły się komentarze niezadowolonych turystów, którym nie udało się dostać bonu.
„Ściema, w ciągu kilkunastu sekund wszystkie bony rozdysponowane. Kiedy ruszył formularz, na stronie było prawie 36 tysięcy osób. Wypełniłem formularz i bonów już nie było” – napisał internauta.
Czytaj więcej
Tym razem już nie kilka godzin, jak w pierwszej turze, ale dwie i pół minuty wystarczyło, by wycz...
Trzecia pula bonów obejmuje dofinansowanie noclegów we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Tym razem jednak wartość bonu jest ujednolicona niezależnie od miejsca noclegu i wynosi 300 złotych (wcześniej było to 200, 300 lub 400 złotych, w zależności od kategorii obiektu).
Łączna kwota na trzecią edycję wyniosła ponad 2,3 miliona złotych, a dodatkowo została zwiększona o niewykorzystane bony z naborów kwietniowego i czerwcowego. Pozwoliło to na wygenerowanie około 8 tysięcy bonów.
Do tej pory zrealizowano około 4 tysiące bonów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 4 miliony złotych.
Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym nazwał program „strzałem w dziesiątkę” i zapowiedział jego kontynuację w przyszłym roku.
Czytaj więcej
Samorząd województwa podlaskiego dwukrotnie zwiększył budżet programu Podlaski Bon Turystyczny. P...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podlaski Bon Turystyczny, uprawniający do zniżek w obiektach noclegowych na Podlasiu, to inicjatywa samorządu województwa podlaskiego, której celem jest zachęcenie turystów do przyjazdu na Podlasie.
Program miał trzy odsłony: wiosenną, letnią i jesienno-zimową. Wnioski o bony można było składać na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W momencie uruchamiania naboru przeżywała ona oblężenie, a bony rozchodziły się w kilka-kilkanaście minut, przy czym wielu turystów musiało odejść z pustymi rękami.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Podczas gdy wiele miast Europy Południowej zaczyna mieć dość turystów, Berlin o nich aktywnie zabiega. Promuje s...
1 września będzie można starać się o elektroniczne kody uprawniające do tańszych noclegów w województwie podlaskim.
Kaplica Sykstyńska, arcydzieło renesansu i serce Watykanu, przyciąga rocznie prawie 7 milionów turystów, średnio...
Rosja lansuje okupowane tereny Ukrainy jako miejsca do spędzenia wakacji. Influencerzy w sieci pokazują plaże i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas