Podlaskie Bony Turystyczne na jesień i zimę zniknęły w dwie minuty

Dwie minuty wystarczyły, by rozeszły się bony na noclegi z trzeciej, ostatniej w tym roku tury programu Podlaski Bon Turystyczny. Samorząd województwa zapowiada kontynuację programu w przyszłym roku.

Publikacja: 02.09.2025 17:44

Podlaskie Bony Turystyczne na jesień i zimę zniknęły w dwie minuty

Foto: Polska.travel

Nelly Kamińska

Podlaski Bon Turystyczny, uprawniający do zniżek w obiektach noclegowych na Podlasiu, to inicjatywa samorządu województwa podlaskiego, której celem jest zachęcenie turystów do przyjazdu na Podlasie.

Program miał trzy odsłony: wiosenną, letnią i jesienno-zimową. Wnioski o bony można było składać na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W momencie uruchamiania naboru przeżywała ona oblężenie, a bony rozchodziły się w kilka-kilkanaście minut, przy czym wielu turystów musiało odejść z pustymi rękami.

Ostatni nabór ruszył 1 września koło południa. Podobnie jak w wypadku dwóch poprzednich edycji, bony zniknęły błyskawicznie.

„Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie. Bony zostały wygenerowane w zaledwie dwie minuty. Życzymy udanych jesiennych wypraw!” – ogłosiła PROT na Facebooku.

Pod postem pojawiły się komentarze niezadowolonych turystów, którym nie udało się dostać bonu.

„Ściema, w ciągu kilkunastu sekund wszystkie bony rozdysponowane. Kiedy ruszył formularz, na stronie było prawie 36 tysięcy osób. Wypełniłem formularz i bonów już nie było” – napisał internauta.

Samorząd sfinansuje Podlaski Bon Turystyczny także w przyszłym roku

Trzecia pula bonów obejmuje dofinansowanie noclegów we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Tym razem jednak wartość bonu jest ujednolicona niezależnie od miejsca noclegu i wynosi 300 złotych (wcześniej było to 200, 300 lub 400 złotych, w zależności od kategorii obiektu).

Łączna kwota na trzecią edycję wyniosła ponad 2,3 miliona złotych, a dodatkowo została zwiększona o niewykorzystane bony z naborów kwietniowego i czerwcowego. Pozwoliło to na wygenerowanie około 8 tysięcy bonów.

Do tej pory zrealizowano około 4 tysiące bonów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 4 miliony złotych.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym nazwał program „strzałem w dziesiątkę” i zapowiedział jego kontynuację w przyszłym roku.

Źródło: rp.pl

hotel Podlasie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Podlaski Bon Turystyczny

