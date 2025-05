Podlaski Bon Turystyczny - ciąg dalszy. Tym razem dla wszystkich i z większym budżetem

Najlepsza majówka od lat na Podlasiu

W ciągu pięciu dni od uruchomienia bonu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, która jest operatorem programu, zanotowała 16,5 miliona wejść na stronę podlaskibonturystyczny.pl i ogłosiła „spektakularny sukces promocyjny”. O Podlaskim Bonie Turystycznym donosiły nie tylko najważniejsze polskie media, lecz także zagraniczne.

- Bon okazał się strzałem w dziesiątkę, doskonałym narzędziem marketingowym. Od przedstawicieli branży turystycznej słyszymy, że sezon majówkowy był najlepszy od lat. Naszym celem jest powrót do liczby turystów sprzed pandemii, kiedy zanotowaliśmy szczytowy moment - dodaje prezeska Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska.

Organizatorzy liczą, że w drugiej turze zyskają obiekty sezonowe, takie jak pola namiotowe, kempingi czy gospodarstwa agroturystyczne.

- Te pieniądze trafią nie tylko do branży turystycznej, bo gospodarka to jest system naczyń połączonych. Turysta, który do nas przyjedzie, zostawi pieniądze także u innych przedsiębiorców, wpływając w tej sposób na rozwój całej przedsiębiorczości w regionie – zaznacza radna miejska Augustowa Izabela Piasecka.