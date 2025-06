Podlaskie Bony Turystyczne jak ciepłe bułeczki. Zniknęły w dwie i pół minuty

Bon uprawnia do zniżek w obiektach noclegowych zarejestrowanych w programie. Turysta chcący z nich skorzystać musi złożyć wniosek o bon na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W wypadku uzyskania bonu może pomniejszyć kosz swojej rezerwacji (minimum dwa noclegi) o jego wartość, czyli 200, 300 lub 400 złotych, w zależności od kategorii obiektu. Bon generowany jest w formie cyfrowej, ma numer i kod QR i przypisany jest do podanego we wniosku numeru telefonu turysty.

Strona niedostępna, turyści sfrustrowani

Wielu turystów polujących na bony musiało obejść się smakiem. Tak jak po pierwszej turze dawali upust swojemu niezadowoleniu, zamieszczając w mediach społecznościowych niepochlebne komentarze.

„To jest jedno wielkie oszustwo! Bony drugiej tury miały być dostępne 1 czerwca między 11 a 13. Od 11 do 11:30, klikam cały czas na link do formularza generującego bon i żaden formularz nie jest dostępny do wypełnienia, raptem o 11:30 pojawia się komunikat że pula bonów została wyczerpana. Co to ma być, bony tylko dla znajomych. Zgłaszam sprawę do odpowiednich organów” - skarżył się internauta na Facebooku.

„Totalna ściema. Próbowaliśmy od 11 z dwóch komputerów i telefonu, cały czas strona niedostępna z komunikatem <<Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia>> lub <<Strona internetowa jest niedostępna>>” - napisał inny.

„Generowanie bonów trwało 2 minuty, nie wiem, jak w takim czasie można było rozdysponować bony o wartości 1,5 miliona złotych” - zastanawiał się kolejny.