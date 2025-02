Bony turystyczne mogą wrócić, ale po nowemu. W jakiej formie i dla kogo?

W przeciwieństwie do ogólnopolskiej, rządowej wersji programu, zakończonej w marcu 2023 r., nowe wersje bonów turystycznych mogą obejmować turystykę w wybranych województwach. Inne będą także warunki korzystania z nich. Nad wdrożeniem bonu turystycznego pracują obecnie władze województwa podlaskiego. W mediach pojawiły się także informacje o możliwości wdrożenia bonów turystycznych w województwach dotkniętych zeszłoroczną powodzią.

Co wiadomo o „Podlaskim bonie turystycznym”?

Wstępne informacje o pracach nad tym programem pojawiły się na początku stycznia na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W komunikacie poinformowano o pierwszym posiedzeniu grupy roboczej, planującej programy rozwoju podlaskiej turystyki do 2035 roku. W trakcie spotkania zapowiedziano prace nad „podlaskim bonem turystycznym”, zaproponowanym przez zarząd województwa. Program ma zachęcić turystów z całej Polski do zwiedzania Podlasia, także poza sezonem wakacyjnym.

Bon dla turystów odwiedzających Podlasie. Jakie będą warunki?

Na początku lutego wstępne założenia programu przedstawił na antenie Polskiego Radia Białystok Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego. Zgodnie z wstępnymi zapowiedziami na realizację programu przeznaczono około 2 milionów złotych z budżetu województwa. Z bonu będą mogli skorzystać turyści zameldowani poza województwem podlaskim. Warunkiem będzie spędzenie co najmniej dwóch noclegów w obiektach zarejestrowanych w ewidencji marszałka województwa podlaskiego lub w urzędach gmin i miast. Nocleg będzie można wykupić m.in. w hotelach i w schroniskach młodzieżowych. Programem mają być również objęte pola namiotowe.

Według wstępnych zapowiedzi, w 2025 roku ma wystartować pilotażowa forma programu. Bon w formie elektronicznej będzie opiewać na kwoty od 200 do 400 złotych, a będzie go można wykorzystać od drugiej połowy kwietnia do końca roku. Powstanie również serwis internetowy, za pomocą którego będzie można zarezerwować noclegi. - Tutaj chcemy trochę sterować wykorzystaniem tych bonów i pokazać, że nasz region jest atrakcyjny nie tylko w lipcu i drugiej połowie sierpnia, ale równie dobrze można przyjechać na majówkę czy we wrześniu – wyjaśnił Dyjuk.