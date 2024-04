Nitras: Bon turystyczny? Nie ma powodu, by do niego wracać, turystyka się odbiła

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras był gościem porannego programu publicystycznego „Graffiti” w Polsat News.

– Bon turystyczny zbierał dobre recenzje, myślicie żeby do tego wrócić? - zapytał na koniec kilkunastominutowej rozmowy poświęconej polityce i sportowi prowadzący.

– Bon turystyczny był narzędziem zastosowanym w pandemii, jako tarcza [dla branży turystycznej]. Państwo wydało na to grube miliardy złotych – wyjaśniał minister. – Dzisiaj nie ma powodu, by do niego wracać. Turystyka się odbiła, hotele są pełne, a branża turystyczna ma coraz lepsze wyniki – ocenił.

Ani dziennikarz, ani polityk nie ciągnęli tego wątku, bo właśnie skończył się czas programu.