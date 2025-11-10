Salzburg: Jeśli narty, to tylko u nas – śniegu pod dostatkiem i darmowy bilet na przejazdy

Aktualizacja: 10.11.2025 14:49 Publikacja: 10.11.2025 14:36
Na pierwszą w tym roku konferencję Narodowego Biura Promocji Austrii poświęconą sezonowi zimowemu do Warszawy przyjechali przedstawiciele kraju związkowego Salzburg i ośrodka narciarskiego Obertauern
Foto: Nelly Kamińska
Narodowe Biuro Promocji Austrii (Austria.info) zorganizowało w ubiegłym tygodniu w Warszawie pierwsze w tym roku spotkanie prasowe poświęcone zimowym atrakcjom tego kraju. Jego gospodarzami byli przedstawiciele Salzburga (Salzburger Land), trzeciego najczęściej odwiedzanego przez Polaków kraju związkowego Austrii, po Tyrolu i Wiedniu.
W ubiegłym roku polscy turyści wykupili w nim 474,2 tysiąca noclegów, z czego niemal połowa przypadła na cztery miesiące zimowe (od grudnia do marca). Ten wynik daje im ósme miejsce w rankingu, którego czołówkę zajmują Austriacy, Niemcy i Holendrzy.
W 2024 roku turyści wykupili w Salzburgu w sumie 30 milionów noclegów, a średnia długość pobytu wyniosła 3,7 dnia (w wypadku Polaków nieco dłużej – 4,2 dnia).
– Z naszych ostatnich badań wynika, że w Polsce jest 6 milionów aktywnych narciarzy. To niewiarygodna wręcz liczba, obrazująca ogromny potencjał polskiego rynku. Dlatego tu dziś jesteśmy – chcemy przekonać Polaków do przyjazdu do Austrii, bo nie ma lepszego miejsca do jazdy na nartach – mówili gospodarze spotkania.
Uwagę przyciąga nie tylko duża liczba Polaków jeżdżących na nartach, ale także ich średnie wydatki w Salzburgu, które nie różnią się wiele od wydatków turystów z Europy Zachodniej (168 euro dziennie).
– To pokazuje, że polscy goście coraz więcej wydają na podróże. Status ekonomiczny Polski zmienia się na lepsze, a my musimy to wykorzystać – mówi Denisa Gromnicová z organizacji SalzburgerLand Tourismus, odpowiedzialna za marketing w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na warszawskim spotkaniu zaprezentował się również Obertauern – jeden z 52 ośrodków narciarskich Salzburga.
Jego biuro promocji chętnie przypomina, że w 1965 roku kręcono tu film „Help!” z udziałem członków zespołu The Beatles. W hotelu Marietta muzycy zagrali wtedy spontaniczny koncert – jedyny w Austrii. Dziś tamte wydarzenia przypominają trzy pomniki: statua Beatlesów przy wyciągu Kirchbühel, replika fortepianu przy górnej stacji kolejki Grünwaldkopf i figury muzyków przed hotelem Edelweiss.
Obertauern reklamuje się jako najbardziej śnieżny ośrodek w Austrii - średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi 264 centymetry. Znajduje się tu 26 wyciągów i 100 kilometrów tras zjazdowych, z czego 61 oznaczono jako łatwe (niebieskie), 35 – średnie (czerwone), a 4 – trudne (czarne).
W tym roku sezon narciarski w Obertauern rozpocznie się planowo 22 listopada i potrwa, o ile pozwolą na to warunki śniegowe, do 3 maja 2026 roku
W Obertauern jest 150 obiektów noclegowych (w tym dwa pięciogwiazdkowe i 10 czterogwiazdkowych superior) z około 10 tysiącami miejsc noclegowych. Turyści wykupują tu około 1,1 miliona noclegów rocznie, z czego milion przypada na sezon zimowy, a tylko 100 tysięcy na lato. Średnia długość pobytu to 4,5 dnia.
Aż 80 procent turystów w Obertauern to Niemcy (50 procent) i Austriacy (30 procent). Za nimi plasują się Holendrzy i Brytyjczycy (po około 4-5 procent) oraz Duńczycy (3 procent). Reszta to grupa innych nacji, w tym Słoweńców, Chorwatów, Bułgarów, a także Polaków, którzy stanowią 0,8 procent ogółu gości.
W ostatnim czasie najważniejszy rynek Obertauern, niemiecki, radzi sobie nieco gorzej.
– Niemcy borykają się z problemami gospodarczymi. Większość jeździła na wakacje zarówno letnie, jak i zimowe. Badania pokazują, że wprawdzie nie rezygnują z wyjazdów letnich, ale oszczędzają na zimowych – zauważa Lukas Eisl menedżer ds. Marketingu i PR w organizacji Tourismusverband Obertauern. To skłoniło organizację do zainwestowania w inne rynki, między innymi polski, który zaczął wyraźnie rosnąć.
– Poprzedni sezon zimowy był pierwszym, w którym naprawdę skoncentrowaliśmy się na promowaniu Obertauern w Polsce, bo widzimy, że rynek niemiecki słabnie. Polska z kolei ma teraz jedną z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszą gospodarkę w całej Europie, a należy pamiętać, że wyjazdy narciarskie są drogim, wręcz luksusowym produktem. Tymczasem coraz więcej Polaków może sobie na nie pozwolić. Co interesujące, większość Polaków przyjeżdżających do Obertauern zatrzymuje się w luksusowych hotelach – pięcio- i czterogwiazdkowych superior. Z rozmów wnioskuję, że narciarstwo jest w Polsce bardzo popularnym sportem, myślę więc, że potencjał tego rynku jest ogromny – mówi Eisl.
W działaniach marketingowych Obertauern akcentuje trzy wyróżniające go atuty.
– Pierwszym jest gwarancja śniegu – ze wszystkich ośrodków narciarskich Austrii Obertauern jest najobfitszy w śnieg. W ostatnich trzech sezonach w Alpach było go mniej, a z badań wynika, że ludzie wybierają dziś ośrodek narciarski na podstawie dobrych warunków śniegowych, a te z pewnością są naszą mocną stroną. Drugim atutem jest „ski-in ski-out” – nie trzeba dojeżdżać do stoków, bo wszystkie nasze obiekty noclegowe znajdują się bezpośrednio przy nich. Trzeci atut to autentyczność i kameralna atmosfera – w Obertauern żyje na stałe 300 mieszkańców, którzy prowadzą hotele i zajmują się obsługą gości. Hotele mają więc charakter rodzinny, stoi za nimi nie wielki biznes, ale serce, a to coś, co turyści czują i doceniają. To nas odróżnia od wielkich ośrodków we Francji, Szwajcarii czy we Włoch, w które inwestują wielkie firmy, żeby jak najwięcej zarobić – mówi Eisl.
Jak dodaje, Obertauern jest też ośrodkiem przyjaznym dla rodzin z dziećmi, a wiele szkółek narciarskich specjalizuje się w nauczaniu całych rodzin.
Menedżer zwraca uwagę, że w ostatnim czasie turyści pojawiają się w Obertauern także latem.
– Jeszcze 10-15 lat temu w Obertauern w ogóle nie było sezonu letniego, hotele przyjmowały gości od listopada do maja, a potem się zamykały. Teraz to się zmienia, a my próbujemy dostosować się do nowych warunków i potrzeb turystów. Inwestujemy w infrastrukturę, piesze i rowerowe szlaki, ulepszamy komunikację – referuje Lukas Eisl.
Obertauern nie oferuje atrakcji ani pogody, które mocno kojarzyłyby się z latem, kontynuuje przedstawiciel Tourismusverband Obertauern. Kiedyś można było uznać to za słaby punkt, dziś z powodzeniem można przekuć w atut. – I w tym właśnie kierunku idzie nasz marketing. Zimą zapraszamy na narty, a latem oferujemy schronienie przed upałami – wskazuje.
– Turystyka letnia zyskuje u nas na znaczeniu z różnych powodów. Z jednej strony to efekt zwiększonej promocji sezonu letniego, z drugiej – zmian klimatycznych. Lata stają się coraz gorętsze i turyści bardziej doceniają chłodniejsze miejsca, takie jak Obertauern. Kiedy na nizinach jest 40 stopni, u nas temperatury są bardzo komfortowe – uzupełnia Denisa Gromnicová.
Jak dodaje, różnorodność atrakcji – letnich i zimowych – czyni Salzburg świetnym kierunkiem na cały rok. Można tu uprawiać nie tylko sporty zimowe (różne formy narciarstwa, saneczkarstwo, wspinaczkę w lodzie, curling), ale także wodne na jeziorach (żeglarstwo, stand up paddle), poza tym wędrować po górach, jeździć na rowerze i grać w golfa.
Region salzburski rozwija także turystykę kulturalną. Jej centrum jest Salzburg, miasto urodzenia Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Na ziemi salzburskiej powstała również najpopularniejsza kolęda świata – „Cicha noc”, która zyskała status światowej pieśni pokoju i trafiła na austriacką listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jej słowa napisał wikary z Salzburga Joseph Mohr, pełniący posługę duszpasterską w alpejskiej wiosce Mariapfarr, a melodię skomponował organista Franz Xaver Gruber. W Wigilię 1818 roku podczas pasterki w kościele św. Mikołaja w Oberndorfie Mohr i Gruber zaśpiewali kolędę pierwszy raz – na dwa głosy i przy akompaniamencie gitary. Na ziemi salzburskiej jest sześć miejscowości związanych z pieśnią i jej twórcami: Salzburg, Mariapfarr, Oberndorf, Wagrain, Arnsdorf i Hallein.
Wprowadzoną w maju tego roku nowością jest Guest Mobility Ticket – bilet na nieograniczone, bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną (autobusy miejskie i regionalne, kolej podmiejska S-Bahn, linie kolejowe Westbahn i Austriackie Koleje Federalne ÖBB). Dostaje go podczas zameldowania każdy gość nocujący w partnerskim obiekcie w regionie (przed zarezerwowaniem warto sprawdzić, czy wybrany hotel go oferuje), w wersji papierowej lub cyfrowej. Jest on wliczony w cenę noclegu i finansowany z „podatku od mobilności”, wynoszącego 0,5 euro od osoby za dobę.
Salzburg jest pierwszym krajem związkowym w Austrii, który wprowadził takie rozwiązanie, licząc na mniej samochodów na drogach i czystsze powietrze. Wedle obliczeń zmniejszy to emisję dwutlenku węgla o ponad 16,6 tysiąca ton rocznie, co odpowiada 110 milionom kilometrów, które w przeciwnym razie zostałyby przejechane. Od maja do sierpnia wydano 1,9 miliona takich biletów.
